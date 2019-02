El alcalde de Vila-real considera que el PP manipula en el tema de la limpieza para distorsionar la imagen de la ciudad

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha lamentado, una vez más, la “manipulación y mentiras” del Partido Popular local en relación a la situación de limpieza de la ciudad. “No tienen bastante con mentir y generar una imagen distorsionada de la ciudad que en nada beneficia los intereses locales y la imagen de Vila-real cada al exterior; ahora, además, se atreven a tergiversar mis palabras para provocar enfrentamientos con nuestros municipios vecinos”, denuncia el alcalde.

Benlloch se ha referido, de esta manera, a la utilización por parte del Partido Popular de la intervención del alcalde en el pasado Pleno ordinario, en la que expuso la problemática generalizada de la limpieza en todos los municipios de España. “Lo único que dije es que la limpieza no es un problema puntual ni exclusivo de Vila-real; es un tema que nos preocupa a todos los pueblos y ciudades y así lo comentamos todos los alcaldes, por ejemplo, en las reuniones de Reciplasa, donde participamos tanto Vila-real como Benicàssim, Castellón, Onda, Almassora o l’Alcora. Que, de esas palabras, el Partido Popular extraiga que estamos poniendo a Almassora o a cualquier otro municipio como ejemplo de suciedad, es una clara muestra de la manipulación del PP y su voluntad de enfrentamiento entre municipios, cuando lo que deberían hacer es ponerse al lado de los alcaldes y alcaldesas para ayudar a dar respuesta a una problemática que nos afecta a todos. Evidentemente, no es ese su objetivo y su única finalidad es sacar un supuesto rédito político de generar una imagen distorsionada de la ciudad”, lamenta Benlloch. “Vila-real está preocupada y ocupada en la limpieza, pero la solución no sólo pasa por limpiar más, como estamos haciendo, sino, sobre todo, por ensuciar menos”, concluye.