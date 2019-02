El PP busca sumar 'voto a voto' en un 'panorama electoral confuso'

El Partido Popular tiene ya un centenar de candidatos de los 371 municipios de la provincia de Burgos con el objetivo de tener cerradas las listas en el 100% de los ayuntamientos entre el 18 y el 22 de abril. Así lo ha anunciado el presidente provincial del PP, César Rico, que tiene la intención de presentar ya a la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González, como candidata a la reelección pero aún no ha desvelado el nombre que aspirará a la alcaldía de Miranda de Ebro. A continuación, se trabajará en las candidaturas a localidades de más de mil habitantes y así hasta llegar a los pequeños ayuntamientos y Entidades Locales Menores.

El candidato a la alcaldía de Burgos, Javier Lacalle, confirma que no dará a conocer la composición de su equipo hasta el mes de abril y dice estar centrado en gobernar la ciudad. Asegura que no ha pensado todavía en los nombres que le acompañarán. Lacalle detecta un confuso panorama electoral que hace difícil pronosticar resultados aunque califica de tomadura de pelo las estiminación del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que refleja una caída importante del voto al Partido Popular. Sostiene que el gobierno adultera el trabajo del CIS pero admite que podría darse una dispersíón del voto con tantas opciones como concurrirán a los comicios de mayo. Javier Lacalle, en su condición de Vicesecretario de Organización regional del PP, ha informado de que hay casi un millar de candidatos confirmados entre los 2.248 municipios de Castilla y León para las elecciones del 26 de mayo. La próxima semana se completarán los cabezas de lista de los 6 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que no son capital de provincia. El 24 de abril deberán estar publicadas las candidaturas en los boletines oficiales.