Paladea el Iberostar Tenerife un dulce momento dentro de la presente temporada. Líderes de su grupo de la Basketball Champions League y tras haber doblegado al FC Barcelona en la Liga Endesa, los aurinegros se preparan para afrontar importantes compromisos en el presente mes de febrero.

Fue protagonista este lunes en la antena de la Cadena SER el presidente de la entidad aurinegra. Félix Hernández reconoció que el haber vencido al conjunto culé “fue muy difícil aunque se había hecho un buen trabajo de estudio durante la semana. Había que dejarles en menos de setenta puntos para poder ganarles y anotaron menos de sesenta. Se pudo controlar todo el partido y son triunfos que te llenan de satisfacción, pues reafirman una manera de jugar ante el equipo que está en lo más alto de la clasificación”, argumentó el dirigente del club isleño.

La base de los buenos resultados está secundada por otras clasificaciones individuales donde se puede encontrar a muchos jugadores en lo que a asistencias se refiere o rebotes y recuperaciones de balón. “Son cosas que nos dicen que estamos haciendo las cosas muy bien y que nos ponen en la cuarta posición dentro de una competición regular en la mejor competición europea”, explicó Hernández.

Pero no todo son cosas buenas puesto que en algunas ocasiones los encuentros del conjunto tinerfeño en casa coinciden en hora con los del CD Tenerife. Es lo que sucederá este próximo sábado cuando ambos equipos jueguen como locales y solo haya media hora de diferencia entre el comienzo de ambos encuentros. Una coincidencia de la que Félix Hernández culpa al operador televisivo pues “no han tenido la suficiente sensibilidad y no información que sí que tienen, para poder rodar el horario de nuestro partido y así no coincidir. Tienen bandas horarias en ambos deportes y no se quieren salir de ahí”, sentenció.

El club activa promociones para el próximo partido liguero

Son menos de medio millar las entradas que restan para poder completar el aforo del Santiago Martín el próximo sábado con motivo de la visita del San Pablo Burgos al recinto de Los Majuelos. Este miércoles se podrán adquirir entradas a precios especiales para el encuentro que dará comienzo a las 7:30 de la tarde.