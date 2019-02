Mireia Mollà presenta su candidatura a la alcaldía de Elche

Mireia Mollà ha presentado su candidatura para poder liderar la lista de Compromís per Elx que concurrirá a las próximas elecciones municipales de mayo de 2019. La formación está inmersa en el proceso de primarias del que se extraerá tanto al alcaldable como al resto del equipo.

Mollà lo ha hecho público esta mañana rodeada de los concejales que le han acompañado durante estos cuatro años de legislatura, así como miembros de la formación que han querido arropar a la portavoz del grupo en su candidatura. Mireia Mollà ha asegurado que se presenta "con ilusión, con bagaje, responsabilidad, ideas y valentía".

La única candidata a la alcaldía, por el momento, por Compromís per Elx ha explicado que una de las razones por las que quiere alcanzar la alcaldía es para poder ser más determinante en la toma de decisiones. Mollà ha hecho autocrítica asegurando que durante la legislatura, de la que han formado parte del gobierno municipal con cuatro concejales, no han podido impulsar las iniciativas que hubiesen querido para transformar la ciudad. Mireia Mollà ha acusado "a la capitanía del gobierno municipal" de no haber sido capaz de tomar decisiones con firmeza.

Asimismo, Mollà ha aprovechado para anunciar que, una vez termine le legislatura, dejará su etapa como diputada en Las Cortes Valencianas para poder volcarse en su carrera hacia la alcaldía de Elche. Mireia Mollà ha aclarado que su paso por Valencia le va a permitir pelear por las necesidades de la ciudad frente al gobierno valenciano.

El proceso de presentación de candidaturas comenzará el próximo 9 de febrero, tanto a cabeza como para el resto de la lista. La votación presencial se realizará el 9 de marzo, aunque durante la semana se podrá hacer vía online.

Compromís per Elx era el único partido, junto a Ciudadanos, que quedaba por pronunciarse sobre su candidato a la alcaldía de Elche. Mientras la formación naranja sigue sin escoger a su cabeza de lista, Compromís ya tiene una firme candidata. Mireia Mollà cuenta con el respaldo de gran parte del partido, lo que hace poco probable que alguien se postule para intentar arrebatarle el liderazgo.