A problemas globales... soluciones globales

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, convoca a los alcaldes del Área Metropolitana a una reunión, prevista para el jueves de la próxima semana, en la que se abordará desde una perspectiva supramunicipal las posibles soluciones al problema de la contaminación. Para el primer edil es necesario diseñar una gran "alianza metropolitana en la que estén implicadas todas las administraciones con competencias en esta materia".

Aunque la ciudad de Granada ya ha adoptado durante los últimos años una serie de medidas tendentes a la mejora de la calidad del aire, entre ellas, la elaboración y puesta en marcha de un plan de Calidad del Aire, Cuenca ha insistido en que "se trata de un problema que se debe atajar de manera conjunta, y que debe contar con el compromiso y la coordinación tanto de los ayuntamientos del cinturón como de la Junta de Andalucía y el Gobierno central".

Así, el primer edil se ha referido a algunas de las medidas para la protección del medio ambiente que ya ha adoptado el Ayuntamiento de la capital con el avance en la instalación de una red de recarga de vehículos eléctricos, la consolidación del 'domingo sin coche', la propuesta de renaturalización del río Genil a su paso por la ciudad, la instalación de once pantallas en los centros municipales para informar de la calidad del aire o la solicitud al Ministerio de Fomento de reducir a 90 kilómetros por hora la velocidad en la circunvalación, entre otras.

"Pero esto no es suficiente si no contamos con la implicación de los municipios del cinturón", ha explicado Cuenca, "la contaminación no entiende de fronteras municipales, la capital no puede resolver el problema que producen los vehículos si no es desde el acuerdo con los ayuntamientos del área metropolitana, necesitamos coordinarnos, dialogar y abordar los problemas desde una perspectiva global porque es la única forma de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas". En este sentido, el máximo responsable local ha advertido de la necesidad de que la Junta de Andalucia module una norma sobre la calidad del aire para los municipios del cinturón.