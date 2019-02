Joan Torres: "El PI se va a la oposición porque el PSOE y Reinicia no son de fiar"

El PI ya no forma parte del gobierno de Sant Antoni. Sus dos concejales pasan a la oposición porque así lo acordó anoche la junta local de la formación regionalista. Su portavoz, Joan Torres, dice que "ya no nos podemos fiar más del Partido Socialista y de Reinicia". Afirma que se han sentido "traicionados" al no haberse respetado los pactos firmados al inicio de legislatura y al incumplirse también el pacto antitransfuguismo.

Torres asegura que nunca hubieran pensado que no se tendrían en cuenta sus peticiones para que la teniente de alcalde, Cristina Ribas, que recordemos se ha dado de baja de militancia del PI, fuera destituida de sus funciones y en cambio "se permita que siga agarrada a su silla". Recalca que el tripartito es ahora "un pacto entre dos formaciones y una tránsfuga y que esto será difícil de explicar a los ciudadanos".

A pesar del portazo al tripartito, no ha querido cerrar del todo a la puerta a una posible reedición de un pacto con el PSOE después de los próximos comicios locales, "si los números lo permiten". Eso sí, afirma que el Partido Socialista "debe hacer una reflexión no solo en lo local, sino también en el ámbito insular, regional y nacional sobre el cumplimiento de los pactos que firma"

Torres ha sacado pecho del trabajo hecho por los concejales del PI en esta legislatura y espera que se les dé continuidad. Ha puesto de ejemplo el futuro centro de telecomunicaciones en Santa Agnés. también en las políticas de Movilidad " a pesar de que Sant Antoni ha estado abandonado por el Consell Insular en esta materia". Asimismo ha valorado también en positivo la gestión que se ha hecho en el Ayuntamiento en estos casi cuatro años.

El alcalde dice que con Torres ha sido "más dificil el trabajo"

El alcalde de Sant Antoni dice que no entiende las razones por las que el PI abandona el gobierno, porque insiste en que "no hay incumplimiento alguno del pacto. Josep Tur reitera que no hay tiempo a tres meses de las elecciones de hacer cambios en áreas como urbanismo. Defiende a su teniente de alcalde Cristina Ribas, porque, según Tur, "lo más cómodo hubiera sido irse a su casa pero ha actuado de forma responsable". El primer edil dice que el PI "debería resolver primero los problemas que tiene en su casa", y no quiere hablar de tránsfugas, porque cree que lo prioritario "es la acción de gobierno".

Tur afirma que cuando se firmó el gobierno tripartito, "desaparecieron las siglas y se trabajó en equipo, entre otras cosas porque los programas de los tres partidos eran muy similares", Asegura que las cosas cambiaron y las cosas fueron "más difíciles "con la entrada de Joan Torres como concejal sustituyendo a Juanjo Ferrer que había dimitido. El alcalde asegura que a partir de ese momento "pesaron más los intereses electorales del PI".

El alcalde de Sant Antoni afirma que distribuirá las áreas de gobierno que hasta ahora estaban en manos del PI en el resto de concejales. Joan Torres gestionaba las competencias de Comercio, Movilidad, Transporte público, Vía Pública, Agricultura y Pesca. Joan Costa, que, según el primer edil, se ha visto arrastrado a dejar su cargo estaba al frente de la Concejalía de Obras, Cementerios y Mantenimiento de Infraestructura. El nuevo organigrama se conocerá este martes.