"Yo soy el máximo responsable, pero no me planteo dimitir"

Pepe Masegosa acabó el partido muy disgustado con el juego de su equipo, reconoció que hicieron un partido “espeso” y ”posiblemente ha sido el peor partido de los últimos meses en cuanto a intensidad, desborde, ocupación de espacios, circulación de balón. Fue un querer y no poder. No estuvimos afortunados y esto pasa en el fútbol, hay que reponerse”.

Para el preparador xerecista, “el problema no ha sido la falta de intensidad, porque empezamos dominando. Creo que el problema estuvo en que no tuvimos circulación de balón, nos faltó profundidad en los pases, no tuvimos desborde en situaciones de uno contra uno y muypoco ritmo.

Asumió toda la responsabilidad, “yo soy el máximo culpable y entiendo la ofuscación de los aficionados, cada uno puede dar su opinión. No me queda otra que trabajar e intentar hacer las cosas bien para mejorar. No siempre salen las cosas en el fútbol, nos hemos atascado con el balón y otras no estuvimos acertados de cara al gol, opciones tuvimos. Ante eso, no cabe otra cosa que tener más tranquilidad y analizar en qué aspectos podemos mejorar.

A pesar de la bronca en la grada al término del partido, no se plantea dimitir, “asumo que así es mi profesión y no me queda otra que asumir las críticas e intentar hacerlo lo mejor posible, no hay más recorrido”.

La distancia ahora es de siete puntos con respecto a la liguilla, una cifra que para Masegosa es “bastante alcanzable, incluso si fuera mayor la diferencia. Hay equipos con los mismos puntos que nosotros y otros incluso con menos que están convencidos que se van a meter en promoción. Este partido ha sido desastroso pero la situación no la veo tan tan dramática y trágica”.