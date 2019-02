"El que no crea en esto que se vaya del vestuario"

Álex Padilla, capitán del Xerez DFC, no ha dudado en pedir perdón públicamente a la afición gras el grave tropiezo de su equipo en Chapín ante La Lebrijana. Reconoce que el vestuario está “muy tocado” y que el domingo están obligados a revertir la situación, porque de lo contrario “podemos irnos todos a la puñetera calle”.

El jugador xerecista asegura que “nunca había visto a un grupo tan mal y eso que llevo mucho tiempo jugando. La situación es complicada y no es fácil de llevar, tenemos que revertir este panorama como sea”.

El capitán no encuentra explicaciones a lo ocurrido, “puede ser un cúmulo de muchos aspectos, la presión, el llevar demasiados empates, que el equipo no termina de arrancar... Tenemos la sensación de que se nos escapa y que se acerca el final”.

El xerecista asegura que están “a muerte” con el entrenador y advierte que “el que siga aquí y no crea que esto puede cambiar no puede tener ni medio pie en el vestuario. Somos muchos los que queremos ir hacia adelante y morir si hace falta en la orilla pero aquí nadie puede pensar que no vamos a conseguir el objetivo.