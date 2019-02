Las alarmas cuando salten, que sean justificadas

Pepe Masegosa no eludió su responsabilidad tras el empate en Chapín el domingo. El entrenador es el responsable, sí, pero no el único.

Una parte de la afición ya le sentenció la pasada temporada, no le gusta y haga lo que haga, estará mal hecho. Aquí, en Chapín se pitó e a un entrenador en Segunda división cuando el Xerez CD iba tercero, “porque este equipo no juega a nada”, decían los eruditos. Como no por lo tanto, gritarle ahora al sevillano.

La Junta directiva está preocupada, Edu Villegas también, porque ellos serán los siguientes en ser señalados. Y antes de que eso pase, Masegosa se irá a la calle, a pesar de que lleva 17 partidos sin perder. Esa es la ley del fútbol.

Masegosa seguirá hasta el domingo, pero a poco que vuelva a perder o empatar, otra vez le colocarán en el precipicio. Pero si ahora la directiva le echa habrá que decirles que, como mínimo, son unos incoherentes. ¿Este año el objetivo era la liguilla y el ascenso?..creo que no. Era asentarse en Tercera, en la parte alta.. creo que sí… y ¿acaso no está ahí el equipo?. ¿Entonces porque se le echaría?. ¿Porque hay más equipo que entrenador?. Igual subestimáis a algunos. No me hagáis recordar que un año aquí se quiso echar a un entrenador “por feo”. No me hagáis recordar cuantas veces se pedía la cabeza del entrenador “porque el equipo es que jugaba mal”

Que Masegosa tiene la culpa sí, ¿que la tiene toda? No. Hay jugadores que no están rindiendo como deberían y no me hagáis reír con lo de la presión de jugar en este equipo, que en esta plantilla, quien más y quien menos ya peina canas. Mirémonos un poco en el ombligo. Todos quizás tuvimos en su día un poco de culpa y ahora la historia se repite, pero con otro apellido y algunos de los mismos críticos.

Vamos a esperar al domingo. Pepe Masegosa arriesgó su carrera para coger a un equipo en División de Honor y lo subió a Tercera. A lo mejor debo recordar también que los que antes dirigían el club se atascaron en esa categoría y no lograron ascender y por aquí ese año pasaron unos cuantos entrenadores.