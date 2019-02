A contrarreloj para que Candela y Valentina puedan ir al curso que les corresponde

Fue la iniciativa de una familia y si PP y Ciudadanos lo apoyan el próximo viernes y hacen suya la propuesta, se convertirá en norma. Algo que no está nada claro porque aunque han mostrado buena intención aún no existe el compromiso. Antes del verano, Jaime buscó en la página web de la Asamblea de Madrid algún contacto con los grupos políticos para contarles el problema. Solo le contestaron PSOE y Podemos que ha convertido su demanda en proposición no de ley que insta a la Comunidad a permitir que los grandes prematuros puedan ser escolarizados en el año en el que estaba previsto que nacieran. Algo que ya pidió la exdefensora del Pueblo, Soledad Becerril, recomienda el Ministerio de Sanidad y está en vigor en Aragón, Canarias, Murcia, Ceuta, Melilla, Extremadura y Castilla y León. En Baleares, no existe normativa pero lo conceden si alguna familia lo solicita. Las proposiciones no de ley no son vinculantes así que en caso de que la Asamblea de Madrid, lo apruebe la última palabra la tiene el PP.

“Nos sentimos bastantes discriminados por vivir en Madrid. Aunque esta es una iniciativa personal, hay otras familias que están en la misma situación. Hemos pensados hasta mudarnos de comunidad”, explica Jaime Delgado, padre de Candela y Valentina. Nacieron en diciembre de 2016 durante la semana 28 de gestación y pasaron tres meses en el hospital. En septiembre de este año deberían entrar en Primero de Infantil, pero tanto los informes de neurólogos, pedagogos y especialistas de atención temprana lo desaconsejan y recomiendan esperar a 2020 para que comiencen a cursar Infantil. “A los niños de final de año les suele costar un poco más adaptarse al ritmo. Estás forzando a unos niños a vivir situaciones por las que aún no deberían pasar como tener que ir sin pañal o comer solos cuando no están preparados. Si lo flexibilizaran podría suponer un ahorro porque no sería necesaria parte de la atención temprana”, cuenta Jaime, molesto con esta norma que impide a los colegios ser flexibles en la escolarización aunque así lo indique el equipo neurológico y pedagógico. “Es una cabezonería absurda que provoca impotencia”, dice indignado. Se calcula que en la Comunidad de Madrid hay 140 familias con niños prematuros que nacieron en el último trimestre del año.

Ahora nace un 36% más de niños prematuros que hace 20 años

“Nos llaman familias con niños prematuros contándonos las dificultades a las que se enfrentan. Que tienen un tic y síntomas de estrés al estar con mayores y enfrentarse en clase un ritmo que no siguen”, explica Concepción Gómez, fundadora y presidenta de la Asociación de Padres de Niños Prematuros (APREM). Ahora nace un 36% más de niños prematuros que hace 20 años. Fue por el 2000 cuando se fraguó el germen de esta asociación, la primera en España en la UCI de neonatos del Hospital de La Paz de Madrid. “No te sabías el nombre de los hijos, solo de los padres y al ver la expresión en sus caras ya imaginabas cómo estaba su bebé”, rememora. Hablaban entre ellos para no sentirse tan solos, compartían lo que sabían y experimentaban con el método canguro al poner a su hijo su pecho para sentir el calor.

permisos de maternidad En el caso de los niños prematuros, a las 16 semanas de permiso maternal actual hay que sumar el tiempo de hospitalización hasta un máximo de 13 semanas.

Los momentos en neonatología son duros. “Poder apoyarnos entre nosotros fue importante y es lo que queremos transmitir a las familias: formar parte de un grupo ayuda mucho”, explica. En España han crecido sobre todo los grandes prematuros, el pico más grande a nivel global se dio en 2008 antes de que descendiera la natalidad. A nivel mundial, un 10% de los niños nace de forma prematura, cifra que baja el 7% en nuestro país.

La mayoría de este tipo de partos son de causa desconocida, si bien algunas circunstancias los favorecen: la edad materna como ser menor de 20 años y mayor de 40, antecedentes de parto prematuro, embarazos múltiples o estrés físico o psíquico. En España el número de niños prematuros, nacidos antes de la semana 37 de gestación, supera ya los 27.000 nacimientos anuales en 2016. Se debe en gran medida a que el número de nacimientos múltiples se ha duplicado en los últimos años. El 48% de los gemelos y el 94% de los trillizos nacen de forma prematura.

María intentará que su hija haga de nuevo Tercero de Infantil

María es abogada y sabe de sobra que las leyes están para cumplirlas. Su hija nació en noviembre cuando tendría que haberlo hecho en marzo. “Le tienen en cuenta una edad que no es la suya. Pedimos que tengan en cuenta las circunstancias propias. Por ejemplo, todos los niños iban sin pañal en el primer año y mi hija lo llevaba. Tiene que ver con el nivel madurativo, en el habla, cómo se relaciona y a nivel psicomotriz. En Segundo de Infantil se comienza a reducir el tiempo de siesta”, explica.

A final de etapa se abre una ventana, muy excepcional, que en el caso de la hija de María no sería una repetición sino una permanencia. Quedarse en el curso que le corresponde por su estadio desarrollo. “Si finalmente lo conseguimos. ¿Cómo le explico que sus compañeros siguen y ella se queda sin que piense que no vale? Mi hija vale y mucho. Lleva tres años en un nivel que no le corresponde. Estos niños son supervivientes. Están sobreviviendo un curso por encima”, cuenta.

Las familias afectadas cruzan los dedos. “El PP y Ciudadanos aún no han contestado, no sabemos qué votarán. El problema con esto es que tiene fecha de caducidad porque los hijos ya arrastran las consecuencias de la problemática vivida. Sabemos que si llegamos al Tribunal Constitucional ganamos por discriminación con otras comunidades, pero ya sería tarde porque el proceso es costoso y largo. Es un problema provocado por la rigidez de la administración que nos provoca una gran frustración”, resume Jaime con la esperanza de que la norma esté en vigor a tiempo para Candela y Valentina.