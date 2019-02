Lorca Planes, preguntado por abusos a menores dentro de la Iglesia: "Es un problema serio, vamos a hacer limpieza"

El Obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, ha indicado que el tema de los abusos a menores dentro de la Iglesia es un problema serio, "vamos a hacer limpieza, porque la verdad del Evangelio tiene que ser transparente y limpia". Tras lo que ha subrayado, en relación con los desahucios, que "la dignidad de la persona es esencial".

Así ha contestado el Obispo a los medios de comunicación regionales, congregados este lunes en el Palacio Episcopal para celebrar el patrón de los periodistas, san Francisco de Sales, que tuvo lugar el pasado 24 de enero.

Sobre los abusos a menores, el Obispo ha manifestado que "es un problema serio. Cada vez que suena esta palabra se me estremece el cuerpo entero porque es algo dramático que me gustaría que no hubiera pasado nunca".

"Siempre digo que el problema que causa todo esto es el pecado, los eclesiásticos que cometieron estos pecados han hecho e hicieron mucho daño", ha añadido monseñor Lorca Planes, para afirmar "por eso vamos a hacer limpieza, porque la verdad del Evangelio tiene que ser transparente y limpia. El Papa lo ha hecho de una forma extraordinaria".

Otro de los temas abordados en la reunión ha sido el de los desahucios. El Obispo ha recordado que la Iglesia no hace distinción a la hora de prestar su colaboración para ayudar a restablecer la dignidad de la persona.

"El Papa insiste en la importancia de las 'tres T': techo, trabajo y tierra. Nosotros no nos detenemos en el color de la piel o la religión, si han llegado en patera o son autóctonos para la Iglesia, la dignidad de la persona es esencial".

Con motivo de este encuentro con periodistas, Mons. Lorca les ha regalado una libreta con un dibujo realizado por él expresamente para esta ocasión, con la que ha querido felicitar a los periodistas y al resto de compañeros de los medios y agradecerles el trabajo que realizan.

"Es un reconocimiento a vuestra labor, a vuestra disponibilidad las 24 horas. Vuestro trabajo es apasionante", les ha manifestado.