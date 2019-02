Goya txuri-urdin

Jesús Vidal fue uno de los grandes triunfadores de la ceremonia de los Premios Goya de este año. El actor leonés, que arrastra una discapacidad visual desde hace 20 años, fue distinguido con el premio al ‘Mejor actor revelación’ por su trabajo dando vida a una persona con discapacidad intelectual en la película ‘Campeones’, de Javier Fesser. “Queridos miembros de la academia, habéis premiado a un actor con discapacidad, no sabéis lo que habéis hecho, me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad”, señaló en un discurso de más de cinco minutos que emocionó a todo el mundo y que será recordado para siempre. Después de recibir el galardón se pasaba por los micrófonos de la SER y en el último tramo de ‘Carrusel’ reconocía su afición por la Real Sociedad y la ilusión que le haría poder hacer el saque de honor en el nuevo Anoeta. El propio programa deportivo desvelaba esta misma tarde que Jesús Vidal hará el saque de honor en el partido de la jornada 26, el fin de semana del 3 de marzo, cuando la Real reciba en San Sebastián al Atlético de Madrid.

Pero esta historia con final feliz tiene su comienzo en una animada charla en antena entre el director de ‘Carrusel’, Dani Garrido; el conductor del último tramo del programa este sábado, Alvaro Benito; y el propio Jesús Vidal. “Soy aficionado desde pequeño de la Real Sociedad. Gora Reala!”, confesó el actor, periodista y filólogo leonés. “Perdona Jesús, ¿y cómo un tío de Leon es de la Real?”, le preguntó sorprendido Alvaro Benito. Vidal respondió divertido. “Porque cuando era pequeño, cuando tenía siete años, mi padre me regaló una equipación entera de la Real Sociedad, y desde entonces mi corazón es entero txuri-urdin”. En ese momento, desde Carrusel le hicieron una propuesta: “Vamos a hablar con Aperribay para que hagas el saque de honor en el próximo partido en casa de la Real”. El actor leonés respondía rápido: “Me gustaría mucho. Un placer”.

La Cadena SER se ha puesto este domingo en contacto con el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, que ha confirmado que ya ha hablado con Jesús Vidal para felicitarle por su Goya y para ofrecerle hacer el saque de honor en un partido de Anoeta, todo apunta al día de la visita del Atlético de Madrid. “Es probable, pero aún no está confirmado”, señalaba cauto el máximo mandatario realista. La noticia, ofrecida en el arranque de Carrusel Deportivo, ha sido muy bien recibida entre la afición txuri-urdin, que le tiene mucho aprecio a Jesús Vidal desde que en septiembre, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, fuera invitado por la Real para que conociera el nuevo Anoeta sin pistas de atletismo, aprovechando su visita a la capital guipuzcoana para promocionar la película ‘Campeones’.

Fue entonces cuando contó con mucho sentimiento su afición por la Real. “Desde que recibí el regalo de mi padre, empecé a descubrir cosas del club, vi que es un equipo de cantera, que tiene unos valores y que sin chavales jóvenes de Gipuzkoa, y eso engancha. Ese sentimiento unido al sentimiento de amor inmenso a mi padre, que por cierto era del Bilbao y que al ver que la Real había ganado dos ligas, quiso que su hijo fuera de la Real, y la verdad es que lo consiguió. Es una cosa muy bonita, un legado que me dejó”, decía Vidal en la web del club donostiarra. Sus primeros ídolos los tiene claros. “Yo crecí viendo a De Pedro, Kovacevic, Larrañaga, Loren, Pikabea... era un fútbol que a mi me gustaba, un fútbol muy solidario”. Y es que tiene claro que no necesita de las grandes estrellas para ser de un equipo. “La Real cada cierto tiempo me da una alegría en forma de subcampeonato, tercer puesto, clasificación de Champions... y todo eso sin tener que recurrir a Messi o Cristiano Ronaldo. Me da espectáculo de cantera y un fútbol muy limpio. Me da valores, porque cuando veo un jugador de un pueblo de Gipuzkoa que juega en la Real me da una alegría inmensa”. Tanto es así que su mayor disgusto tiene nombre propio. “Mi mayor disgusto de los últimos años fue cuando Illarramendi se fue al Madrid y su mayor alegría fue cuando volvió. Me enteré cuando estaba ensayando una noche, dio una rueda de prensa y me la vi entera. Era casi la una de la madrugada y fue una felicidad inmensa, porque Illarramendi representa muy bien los valores de la Real y tiene mucha jerarquía”. Es Jesús Vidal, un Goya muy txuri-urdin.