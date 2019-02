Los psicólogos que atienden a enfermos de cáncer: "No damos abasto"

Cuando hablamos de cáncer, detrás del sufrimiento físico hay un sufrimiento psicológico que se desencadena, habitualmente, con el momento de comunicar el diagnóstico al paciente. Este lunes se celebra el día mundial contra esta patología y en Cantabria, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atenido a más de 320 personas durante el año pasado. Lo hacen únicamente dos psicólogos que reconocen que están desbordados y que la atención no llega a todos los enfermos que lo necesitan. "No damos abasto", dice Elia Gómez, una de las dos profesionales que atienden a las personas que lo necesitan. No son solo pacientes sino también familiares que pasan por un trance difícil de digerir para ellos en gran parte de las ocasiones.

Por eso, la Asociación, que tiene un convenio firmado con la consejería para prestar la atención psicológica en los hospitales cántabros, pide al ejecutivo regional que desarrolle un plan que cuente con profesionales públicos para atender la alta demanda. Y es que se estima que aproximadamente el 30 por ciento de las personas diagnosticadas necesitarán, a lo largo de su patología, un tratamiento especializado.

Dos psicólogos para atender a 326 pacientes con patología oncológica. Una cifra que aún está muy lejos de varias cosas. Están lejos de llegar a las más de 1.600 personas, entre familiares y enfermos, que necesitaban en 2018 atención psicológica tras comunicarles el diagnóstico. Y muy lejos, también, de que estos profesionales sean suficientes para atender la alta demanda. Dos psicólogos que pertenecen a la Asociación Española contra el Cáncer y que multiplican sus esfuerzos para estar presentes, no solo en Santander, sino también en Torrelavega, en Castro Urdiales y en Los Corrales de Buelna.

Por eso, Elia Gómez asegura que lo idóneo es que la consejería de Sanidad implante un plan específico para atender psicológicamente a los pacientes con cáncer en Cantabria, más de 3.700 durante el año pasado, en la sanidad pública.

Cantabria, a la cola

Según el "Informe sobre la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España” presentado en un encuentro informativo previo al VIII Foro Contra el Cáncer, se concluye que en España, el 94% de las Comunidades Autónomas o no ofrece tratamiento psicológico especializado a pacientes y familiares o es insuficiente.

En cuanto a los hospitales públicos la proporción es que el 48% de ellos tampoco ofrece atención psicológica y el 52% restante, es insuficiente.

Sin embargo, todos los planes autonómicos o estrategias dedicadas a cáncer (al igual que la Estrategia Nacional en Cáncer del SNS) hacen referencia a la necesidad de brindar apoyo psicológico a pacientes de cáncer y sus familiares.

Pese a este reconocimiento, cuatro comunidades autónomas (Islas Canarias, Cantabria, Islas Baleares y Murcia) no poseen planes en cáncer y, de aquellas que lo poseen, casi la mitad (el 46 %) no están vigentes.