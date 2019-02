Sonia de Pablos, mayordoma de las Aguedas de Cuéllar en 2020

El buen tiempo y un gran número de mujeres participaron en la jornada del domingo en los principales actos de la celebración de Santa Agueda en Cuéllar. A las 11 de la mañana un grupo de mujeres ataviadas con los tradicionales trajes segovianos fueron hasta el domicilio de la mayordoma de 2019, Yolanda Llorente para acudir después hasta el Ayuntamiento donde recibió el bastón de mando de manos del alcalde de la villa, Jesús García. Llorente que dedicó ese acto a su madre destacó ese momento como el más emocionante. Sus sobrinas Diana y Selene Callejo, su hermana y sus amigas la acompañaron durante toda la jornada.

A las 12.00 horas comenzaron los actos religiosos en la iglesia de El Salvador donde el grupo Tiorba participó con canciones durante la misa. Posteriormente las mujeres portaron la imagen de Santa Agueda en la tradicional procesión por las calles del barrio. Terminado el recorrido llegaba uno de los momentos más tradicionales, conocer quien será la mayordoma de 2010. En Cuéllar esta elección se realiza repartiendo las cartas de una baraja, acto del que se encarga la mayordoma que cada año obstente el cargo. La futura mayordoma será quien obtenga el as de oros, conocido popularmente como 'orón' y el as de bastos indica quien sería su sustituta en caso de que el próximo año no pudiera participar en los actos. El 'orón' recayó en Sonia De Pablos, una joven cuellarana que además en hija de la actual presidenta de la Asociación Cofradía Santa Agueda de Cuéllar, Pilar Maroto. Con voz nerviosa, De Pablos mostró mucha emoción y "una sorpresa muy grande no me lo esperaba, eramos cuatro en el corro, el año pasado me tocó el basto y este año el orón, 25 años estuvo mi madre poniéndose en el corro y yo a la segunda lo saco", destacó. Quiso ponerse en el corro con la intención de continuar con la tradición. Hace dos años acompañó a su madre junto con su hermana y el proximo año serán estas quienes la acompañen a ella. El as de bastos fue para Marible Saz.

La mayordoma de 2019, Yolanda Llorente la dio como consejo que disfrute de los actos, que lo viva con ilusión y que lo disfrute. "Se que la ha hecho mucha ilusión y que la gusta mucho", comentó Llorente a la vez que hacía un balance satisfactorio de los actos de Santa Agueda en Cuéllar y destacó que el resultado del festival fue muy positivo y agradó al público, obteniendo más de 4.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer.