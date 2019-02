El Carnet Jove cumple 30 años

El carnet Jove del IVAJ cumple 30 años desde su lanzamiento. El IVAJ, para celebrar este aniversario, presenta bajo el lema 'Do more, Be more' una serie de actividades culturales y promociones especiales para la juventud. Entre ellos, una serie de conciertos que comenzaron este sábado en el campo de fútbol de Potries, municipio que ostenta la capitalidad cultural valenciana.

En el marco del Blai-Fest, este primer concierto contó con las actuaciones de Els Catarres, Mafalda y La Fúmiga. Las personas titulares de Carnet Jove pudieron disfrutar del 50% de descuento en las entradas.

Quedan otros conciertos previstos: el 16 de febrero, en la Sala The One de Sant Vicent del Raspeig, con las actuaciones de Nathy Peluso y Atupa con Fran Yera. Y el 22 de febrero se desarrollarán sendos conciertos en Castellón y València. En la Sala Opal de la capital de la Plana actúan Tremenda Jauría, Buhos, La Señora Tomasa y Periferia Norte amb JazzWoman y en el Ram Club (La Rambleta) de València estarán Varry Brava, Mourn i Joe Pask.

Para poder sacar el máximo provecho al tiempo libre y obtener a su vez importantes descuentos, el Institut Valencià de la Joventut pone a disposición de los más jóvenes el Carnet Jove. Tiene como objetivo facilitarles su movilidad e intercomunicación así como posibilitar su acceso, mediante la articulación de determinadas ventajas, a bienes y servicios de carácter social, cultural, económico, educativo, recreativo, deportivo, de consumo, de transporte y similares.

Lo pueden obtener todos los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30 años, ambos inclusive. Tanto en el ámbito estatal como en el europeo, habrá que consultar las respectivas páginas web para saber hasta qué edad abarca el Carnet Jove en otras comunidades autónomas o en otros estados, y si se aplica o no el descuento.