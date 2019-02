"Este país me ha dejado tirado", se queja en los micrófonos de la Cadena SER Esteban, cuya voz se va apagando cuando confiesa que no tiene calefacción, que "tiene que recortar gastos" porque los 400 euros no le dan para vivir.

Accedió al mercado laboral a los 14 años.

Esteban García Miranda tiene 58 años. Lleva siete años en paro desde que fue despedido en el sector construcción. Y su situación es peculiar porque este hombre fue quien ganó la resolución judicial en la que se obligaba a la Administración a pagarle el dinero necesario para vivir dignamente, los 663 euros que contempla la Carta Social Europea. Cobra los 400 euros... y ahora se ve en desamparo.

A pesar de todo, su motivación es luchar para evitar que las generaciones venideras pasen por estas penurias.