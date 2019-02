¿Todo vale si se gana?

Otra vez, la Arandina es objetivo de los focos nacionales. Si en el pasado lo fue por la presunta agresión sexual de 3 de sus jugadores (que fueron apartados del equipo), esta vez lo es por las salidas de tono de su todavía entrenador, Javier Álvarez de los Mozos.

En realidad, son dos momentos conectados. En el mercado de invierno, la Arandina ha fichado a un jugador (Flórez), incurso en el caso como testigo, y que manifestó su apoyo a los encausados. La familia de la presunta agredida mostró su malestar por el fichaje. Ante eso, Javier Álvarez de los Mozos declaró la pasada semana a los medios de comunicación de la villa " Removeros en la mierda todo lo que queráis, que os encontráis muy cómodos, removiendo los medios de comunicación en el fango y en la mierda para poder comer todos los días un platito de lentejas. Pues perfecto, removeos en la mierda más absoluta"

Si se podía pensar que fue un calentón, lo cierto es que no se ha producido rectificación... más bien al contrario ... en entrenador arandino se encaró en la sala de prensa con un periodista de la Cadena SER que trataba de recabar información del responsable de prensa del club. Álvarez de los Mozos dijo textualmente: "anda chorra... que eres un gilipollas a las tres... tu quien te has creído que eres... no te suelto una hostia porque te arranco la cabeza... qué miras gilipollas... que eres... que eres... eres un hijo de puta tu... y tu jefe... que sois una banda de hijos de puta... si tú eres un hijo de puta... si, si ven mírame... si venga... coge todo esto y largo... o si quieres pregunta del partido... venga vamos y cállate la boca provocador de mierda... provocador de mierda... que eres un mierda y un hijo de puta, te lo digo veinte veces... venga arranca de aquí". Improperios que hizo extensivos al resto de medios cuando éstos optaron por abandonar la rueda de prensa.

Ante estos hechos, los medios de comunicación de Aranda firmaron de forma conjunta el siguiente manifiesto:

"Los medios de comunicación y profesionales del periodismo de Aranda de Duero queremos transmitir nuestra total repulsa a cualquier manifestación de violencia y agresividad, sea cual sea su destinatario y el medio por el que se produzca.

Por este motivo condenamos los insultos y amenazas que en los últimos días el entrenador de la Arandina CF ha proferido contra compañeros que cubren la información del club. Del mismo modo nos parecen inadmisibles y rechazamos con total contundencia las pintadas que han aparecido en el Estadio El Montecillo con graves amenazas e insultos contra el mencionado entrenador.

Apelamos al diálogo para reconducir esta situación en la que consideramos muy conveniente que intervenga el propio club"

Y es que en la mañana del lunes aparecieron pintadas con insultos y amenazas el técnico arandino (una de las cuales puede verse en la foto)



Pero el club no parece estar por la labor de conciliar. De hecho, publicó un comunicado que en su encabezamiento pedía disculpas: "Desde la Arandina C.F. pedimos disculpas públicamente a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas o damnificadas, por la forma en la que se han desarrollado los acontecimientos durante los últimos días" . Sin embargo, tras lamentar y condenar las pintadas ofensivas contra su técnico, aparecidas en el Montecillo, finalizaba el comunicado de esta forma: "Es inadmisible y deplorable y lamentamos profundamente que continúen las faltas de respeto hacia el club y hacia el entrenador, auspiciadas desde hace meses por parte de algunos sectores"

Y para rematar la faena, el propio Álvarez de los Mozos escribía en su instagram este lunes por la tarde: "... Tengo que decir que me reafirmo en todo lo dicho, los periodistas de Ser Aranda son eso y muchas más cosas que no se oyen... Al resto de periodistas de Aranda mi respeto y mi admiración, y al resto de medios de comunicación nacionales que estan hablando, os pediría primero que conociérais las circunstancias en las que estamos trabajando con este medio de comunicación (Ser Aranda) ... que están intentando reventar todo lo construido... por cierto, esta mañana me han amenazado de muerte varias veces, todos sabemos en Aranda quién incitó y quién compró la pintura... Y finaliza con un típico "Aupa ACF!!!!".

Insultos, amenazas, acusaciones veladas... pero eso sí, la Arandina es líder, y por lo que parece, mientras eso siga así, el puesto de Álvarez de los Mozos no corre peligro. Dignidad y Barcos. A veces se eligen los barcos.