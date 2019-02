Aparicio: "Espero que el debate que quieren mis compañeros me permita ganar el congreso"

Esteban Aparicio lanza su candidatura a las primarias de Foro Gijón. El actual concejal de Seguridad Ciudadana había amagado en varias ocasiones aunque en el seno del partido estaban más que convencidos que acabaría dando el salto. En un acto al que han asistido alrededor de 100 personas, Aparicio no ha perdido la oportunidad de lanzar un dardo al PP gijonés. "Nuestro proceso es algo más serio que el que hizo recientemente alguna otra formación con castings. Es presentarse para decidir qué se puede hacer", ha apuntado.

El precandidato confía en obtener los apoyos que le permitan pasar el primer corte de los avales y para ello se basa en lo que le han transmitido algunos compañeros. No le preocupa el apoyo mayoritario del grupo municipal a su rival, Álvaro Muñiz, y sostiene que "muchas personas me han dicho que hay necesidad de debate y de más de un candidato. Espero que eso sea cierto y me permita ganar el congreso", ha manifestado.

En cuanto al programa se ha basado en la necesidad de un trabajo conjunto a través de las ideas de la sociedad. "Lo tenemos que redactar recogiendo ideas de todos porque seguro que mucha gente puede aportar. Nuestro programa es un contrato con los ciudadanos".