César Montes: "En la 2ª parte no nos hemos conectado al partido"

Liga Asobal

16ª Jornada (Primera de la 2ª vuelta)

BM Guadalajara 25 BM Granollers 29

Guadalajara, 2 feb (EFE).- El Fraikin Granollers, que está dispuesto a mantener el buen nivel exhibido en la primera vuelta de la Liga ASOBAL, logró este sábado, liderado por el portero Bombom Almeida, una cómoda victoria por 25-29 en la cancha del Quabit Guadalajara,

Sin embargo fueron los locales los que salieron muy enchufados para imponer un fuerte ritmo en ataque liderados, como no, por el gran deseado Chema Márquez.

El lateral internacional regresaba de la lesión que le hizo perderse la recta final de la pasada primera vuelta. Márquez volvía a lo grande con un 100% de efectividad en sus primeros lanzamientos.

Si bien estaban los morados en ataque, machacando la portería de Bombom Almeida, en defensa Granollers era incapaz de hacer daño a la ordenada zaga alcarreña. Los lanzamientos de los vallesanos eran muy forzados y se topaban con un muro con nombre y apellidos: Jota Hombrados.

Así, Quabit alcanzaría su máxima renta a los ocho minutos de juego forzando el primer tiempo muerto visitante (6-2). Las órdenes del técnico Antonio Rama no terminaron de templar los nervios de los vallesanos porque Guadalajara era un auténtico rodillo aunque Bombom hiciera todo lo posible para apaciguar el vendaval. Gracias a sus paradas evitaba que Guadalajara se escapara en el luminoso.

Pero César Montes empezó a dar relevo a sus jugadores y eso mermó notablemente el rendimiento del equipo, y Granollers lo aprovechó para ponerse a un solo un gol gracias a la veteranía y el acierto de Antonio García. Además, Borja Lancina también aparecía en la faceta ofensiva para fijar un parcial de 0-4 que obligaba al técnico morado a pedir tiempo muerto.

Los últimos cinco minutos de la primera parte se convirtieron en un recital del pivote morado Javi García que hacía muchísimo daño desde los seis metros. Pero la respuesta catalana no se hizo esperar culminando la remontada en un contraataque de un sobresaliente Adrià Figueras (13-14).

En la reanudación, Montes apostó por el cambio en la portería con Eceolaza en la pista. Y el chaval se marcó un paradón, propio del mismísimo Jota, para disfrute del banquillo alcarreño.

Pero el problema no estaba en la portería local sino en la visitante donde Bombom seguía a lo suyo propiciando goles fáciles que daban la vuelta a la tortilla consiguiendo una renta de cuatro goles favorecida por la pájara morada que no sabía cómo hacer gol. Recital del brasileño en la que fue su casa. El técnico cordobés buscaba frenar la sangría pero no salía nada y la ventaja aumentaba por momentos.

Pol Valera campaba a sus anchas y destrozaba la defensa morada con suma facilidad. Montes puso en liza de nuevo a Jota para quemar todos los cartuchos, pero era un torbellino el central vallesano que seguía machacando las ilusiones de la parroquia morada.

Nuevo tiempo muerto local porque el partido se escapaba con siete tantos de desventaja y lo más preocupante era la sensación de impotencia.

Los últimos diez minutos fueron un querer y no poder de los alcarreños.

El duelo estaba sentenciado y de ello se encargaron el joven Valera y el internacional Figueras que escenificaron en Guadalajara una aplastante facilidad goleadora brindando a los catalanes dos puntos más que merecidos.

- Ficha técnica:

25 - Quabit Guadalajara: Hombrados; Eceolaza (ps); Javier Parra (3), Márquez (3), Paredes (2), Víctor Vigo (-), Moya(4, 3p) y Javi García (5) -siete inicial-, Celada, Niewrzawa, Fuentes, Alberto Sanz, Gallardo (3), Serradilla (2) y Mellado (3).

29 - Fraikin BM Granollers (14+15): Almeida; Guardia (ps);

Antonio García (2), Alex Márquez, Popovic, Mamadou (2), Marc García y Borja Lancina (4) -siete inicial-, Valera (5), Figueras (8, 3p), Oswaldo (6), Saez (1), Ferrer, Franco, Adria Martínez (1) y Vukasin.

Parciales: 4-2, 7-3, 8-5, 11-7, 12-12, 13-14 (descanso). 14-15, 15-17, 16-21, 17-25, 20-27, 25-29 (final).

Árbitros: García Mosquera y Rodríguez Rodríguez. Excluyeron dos minutos a Parra, Javi García y Márquez por el Quabit Guadalajara, y a Marc García (2) y Popovic por el Granollers.

Incidencias: Partido de la 16ª jornada de la Liga Asobal, disputado en el Municipal David Santamaría de Guadalajara, ante 600 espectadores.