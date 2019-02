Pedro San Ginés: "Loli Rodríguez parece más sensata que su tocaya y que la alcaldesa"

El Presidente del Cabildo de Lanzarote ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote y ha lamentado que Eva de Anta y Loly Corujo hayan decidido no acudir a la reunión para organizar la celebración del centenario de César Manrique. "Ni estuvieron ni se les espera", ha dicho Pedro San Ginés en la SER. Una reunión a la que tampoco acudió la Fundación César Manrique, desvinculada de la celebración organizada por el Cabildo.

Pedro San Ginés asegura que homenajear a Manrique es una obligación como sociedad, y "ojalá sea haga con consenso".

El Presidente ha recordado que "el Cabildo está obligado a celebrar esta efeméride, nosotros no elegimos ni la fecha de nacimiento de César ni la fecha electoral", explica San Ginés, que afirma que celebrarán este centenario "con o sin consenso. Ojalá sea con consenso", porque el Cabildo fue el principal mecenas del artista y está en la obligación de homenajear a César Manrique.

Además, Pedro San Ginés ha destacado la "apariencia de sensatez" de la candidata a las primarias del PSOE que se enfrentará a Eva de Anta en la capital. Para San Ginés, "parece más sensata que su tocaya (Loly Corujo) y que la alcaldesa", entre otras cosas porque se ha mostrado a favor reconsiderar su postura sobre la peatonalización de la avenida, uno de los asuntos más polémicos de la legislatura. El Presidente desea que cualquier cambio en este sentido se produzca con consenso.

También se ha referido a las dificultades que atraviesa el gobierno de la isla para colegir mayorías que permitan sacar adelante asuntos como el Órgano Ambiental y los Presupuestos para 2019. Estas dificultades se intensifican tras la marcha de Manuel Cabrera, expedientado del PIL, del grupo de gobierno, dejando a Coalición Canaria con solo once votos de los doce necesarios para colegir una mayoría en el Pleno. De la oposición ha vuelto a decir que no han puesto los nombres sobre la mesa porque no tienen intención real de aprobar el órgano.

Además, el Presidente también se ha referido a la aparición en el panorama político de Lanzarote Avanza (la suma de Agrupación Socialista, Unidos por Yaiza y el Partido de Independientes de Lanzarote PIL), que "más que preocuparme, me tranquiliza", ha explicado el Presidente del Cabildo, porque incluso "con una de ellas formamos gobierno, el PIL", ha explicado San Ginés en Hoy por Hoy.