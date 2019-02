El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha confirmado a SER Lanzarote que hay un ayuntamiento de Lanzarote al que "le cuesta" responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo. De esta manera, Rafael Yanes confirma en la SER las declaraciones vertidas en ElTime.es, en las que aseguraba que hay un ayuntamiento de Lanzarote: "al que le cuesta contestar". Otro de Tenerife al que le cuesta contestar y otros dos en Gran Canaria.

Yanes asegura que a finales de este mes se hará público el contenido del informe que recoge, entre otras cosas, el nombre de los ayuntamientos que tardan en responder provocando una obstrucción en la atención a los ciudadanos. Aunque Rafael Yanes no ha querido confirmar cuál es el ayuntamiento de Lanzarote que no responde a sus requerimientos con eficacia, lo cierto es que en julio del año pasado fue precisamente el Diputado del Común quien declaró obstruccionista a Eva de Anta, alcaldesa de la capital de Lanzarote.

El expresidente socialista y entonces Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, le recordó a Eva de Anta su deber legal de colaborar, advirtiéndola con declararla obstruccionista si no facilitaba la información relativa a las actuaciones llevadas a cabo por las administraciones competentes en la llamado Área de Renovación y Regeneración Urbana (ARRU) Titerroy.

De hecho, sobre este asunto afirma que: "el ayuntamiento iba a solicitar al Cabildo que abonara los alquileres no abonados hasta la fecha, el Ayuntamiento de Arrecife estaba preparando las bases para poderlos pagar a partir de ahora", pero hasta el momento no hay avances en la materia. "Todo esto está caminando pero para los vecinos no ha cambiado nada, porque los alquileres hoy siguen sin abonarse y las viviendas no se han rehabilitado".