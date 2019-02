'Una dieta muy rica'

Me voy a poner a dieta. Mi querido cocinero enciende bien la caldera porque he decidido que me encanta una dieta. Y no me refiero a esas dietas de lechuguita con coliflor y agua sin gas para no hincharte a la que tanta gente le tiene miedo. No, me refiero a las dietas del Parlamento de Canarias, que no sé si están ricas en proteínas y vitaminas pero lo que sí están es haciendo ricos a nuestros diputados autonómicos.

Y no lo digo yo ni el camarero del bar que hace esquina con el Parlamento, lo dicen los propios datos de la cámara regional. El año pasado, Canarias gastó más de medio millón de euros en el pago de dietas e indemnizaciones a nuestros 60 diputados. Esto sale a unos 9 mil euros de media por político. Son dietas e indemnizaciones por la asistencia de los diputados a las reuniones de la cámara legislativa. Vamos, un plus que se suma a los 4.000 euros brutos mensuales de su sueldo que de media reciben, sin contar las pagas extras. Todo eso por ir a trabajar.

Yo tengo esa dieta y me quedo más fino que Isabel Preysler comprando en Channel. Pero no se escandalicen porque no todos los diputados aceptaron este dineral extra por la cara. De los 60 diputados solamente recibieron el dinero de las dietas 59. Sólo Francisco Déniz, de Podemos, renunció al cobro de dietas y asistencias. De los otros 59, 21 cobraron más de 10.000 euros, la mitad entre 5.000 y 10.000 y siete no llegaron a 5.000. Supongo que estos últimos serían los malotes que se pegan las juyonas y no van a las reuniones. Yo esto de las dietas sólo me lo explicaría en dos circunstancias: o los diputados regionales no tienen un tupper para llevarse la comida de casa y ahorrarnos más de medio millón de euros anuales a los canarios; o bien, los diputados viven en una especie de realidad paralela, a la que sólo ellos pueden acceder y no son conscientes de que casi la mitad de los canarios están en riesgo de exclusión social, que somos los españoles con los salarios más bajos del país, que 13.000 isleños aún esperan la ayuda de la Ley de Dependencia, o que nuesta tasa de paro supera el 20%, entre otras cosas que soportamos día a día.

Algunos me llamarán demagogo porque con esos 536.000 euros de sus dietas no se solucionan todos los problemas de Canarias. Y es verdad, pero seguro que algún agujerillo se tapa. Y aunque no fuera así queda un poco mal que mientras muchos ciudadanos llegan a final de mes a duras penas nuestros representantes reciben un plus para sus bolsillos con difícil justificación, teniendo en cuenta sus salarios. Por cierto, que a partir de junio tendremos 10 diputados más y todos seguirán cobrando estás dietas mientras muchos canarios están a dieta obligatoria desde mitad de mes.