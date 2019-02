¿En qué se diferencia el protocolo anticontaminación de Alcobendas y el de Madrid capital?

El protocolo de Alcobendas fue aprobado en el pleno la semana pasada. En los próximos días será publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y desde ese momento entrarán en vigor los diferentes escenarios que se activarán según los niveles de contaminación atmosférica que se registren en Alcobendas.

El Escenario 1 en Alcobendas se declarará cuando durante un día, se superen los 180 microgramos/m3 de NO2 durante dos horas consecutivas. Este umbral de preaviso contempla la comunicación a los vecinos por SMS, redes sociales, página web y paneles informativos. Solo se contempla la promoción del transporte público.

En Madrid capital en este escenario ya se reduce la velocidad a 70 km/h en la M-30 y accesos.

El Escenario 2 se activará cuando estos niveles de contaminación se registren durante dos días consecutivos o cuando en un único día la presencia de NO2 sea superior a los 200 microgramos/m3 durante dos horas. Además de un incremento de la información a la población de riesgo, Alcobendas activa aquí la limitación de circulación en vías urbanas a 30 km/h y en las interurbanas a 70 km/h.

En Madrid capital en este escenario se refuerza el transporte público, se prohíbe circular en la M-30 y su interior a todos los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT. Además, aquellos que no son CERO o ECO no podrán estacionar en las plazas y horarios del SER.

El Escenario 3 se declarará cuando durante dos días se superen los 200 microgramos/m3 de NO2 durante dos horas consecutivas. Alcobendas suma el refuerzo de los servicios de transporte público en número y frecuencia, se recomendará regular el uso de la calefacción a 21 grados o se podrá limitar el horario de encendido de calefacciones de carbón y gasóleo. El protocolo alcobendense recoge la flexibilización del horario de las Administraciones Públicas evitando los desplazamientos en horas punta y la restricción del uso de maquinaria contaminante en obras públicas.

Madrid capital no contempla medidas de este tipo, en este escenario simplemente prohíbe la circulación en todo su término municipal de los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT. Mantiene la prohibición de aparcamiento en plazas y horarios del SER, y recomienda la no circulación de taxis libres que no estén en servicio.

El Escenario 4 se activa cuando se superan los 400 microgramos/m3 de NO2 durante tres horas consecutivas, lo que denominan en Alcobendas umbral de alerta. En este escenario es cuando se prohíbe el estacionamiento de vehículos en plazas y horario afectadas por la ORA y se limita el acceso y circulación de los vehículos con distintivos B y C a las calles del distrito Centro. El ayuntamiento de Alcobendas pedirá a las empresas medidas de flexibilidad de horarios y teletrabajo, racionalización de flotas de vehículos y de movilidad de sus plantillas.

En Madrid capital el Escenario 4 se activa tras cuatro días consecutivos en los que se registren 2 estaciones con mas de 200 microgramos/m3 durante 2 horas o tres durante tres horas. En este escenario se suma la prohibición de circular por la M-30 y su interior a los vehículos con distintivo ambiental B de la DGT.

El protocolo de Alcobendas no tiene Escenario 5, Madrid capital si y se activa cuando en tres estaciones se registran los 400 microgramos/m3 de NO2 durante tres horas. Es el máximo nivel de alerta en la capital y solo permite circular a los vehículos CERO o ECO, y aparcar en zonas SER a los CERO. También prohíbe la circulación de los taxis que no estén dando un servicio.

