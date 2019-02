Jaime Fernández el rey del Carpena

El escolta del Unicaja Jaime Fernández, consiguió frente al Real Madrid el triple ganador en los segundos finales y se ha convertido en el héroe del conjunto malagueño, sellando así una gran actuación que le ha llevado hasta los 34 créditos de valoración, siendo designado el Jugador de la Jornada, segunda de la temporada, el primero fue en la jornada ocho, cuando sumó 35 de valoración frente al Cafés Candelas Breogán, y de su carrera en la Liga Endesa.

En esta oportunidad, se quedó a un solo punto de igualar su tope de valoración en la competición, después de 37:01 minutos en la pista y 27 puntos,cinco de ocho intentos desde más allá de la línea de 6,75. Además, convirtió cinco de nueve en canastas de dos puntos y dos de cinco en tiros libres, y repartió nueve asistencias, que se tradujeron en 20 puntos más para el conjunto de Luis Casimiro.

También consiguió capturar tres rebotes y recuperar hasta cinco balones, completando su estadística con siete faltas recibidas que le llevaron hasta los mencionados 34 créditos de valoración.

“Me siento genial. A veces lo paso peor en los momentos malos, comparado con lo bien que lo paso en los buenos. Pero tengo que aprender de ello. Ha sido un grandísimo partido. Hemos jugado muy bien y lo hemos disfrutado. Hemos vuelto y ahora toca disfrutar de la victoria. La primera parte no ha salido muy bien, pero en la segunda sí que hemos estado con otra energía, con otra actitud. No hemos dejado al Real Madrid jugar tan bien y aún así, ellos tienen mucho talento y han vuelto al partido. Pero nosotros hemos estado muy bien. Son momentos de la temporada. Los pilares del equipo somos todos. Somos un equipo. Hoy me ha tocado a mí y en otro partido le tocará a otro”.