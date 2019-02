El bloque de izquierdas pedirá en pleno el cese de Pomares, Porras y Cardador

Francisco de la Torre tendrá que hacer frente en el pleno municipal a la petición de cese que le volverá a hacer la bancada de izquierdas de sus dos principales concejales, los de su más estricta confianza en el equipo de gobierno: el responsable de Urbanismo, Francisco Pomares, y la concejala del distrito de Cruz de Humilladero, fiestas, playas o Limasa, Teresa Porras.

No es la primera vez que desde la oposición se pide la marcha de los dos ediles del equipo de gobierno a raíz de la comisión de investigación sobre los expedientes en Urbanismo, pero ahora las peticiones de cese se producen después de que la Fiscalía haya denunciado a Pomares y a Porras, junto al gerente de Urbanismo, José Cardador (para quien también se pide el cese) por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsedad documental por el caso de Villas del Arenal.

La aprobación de las mociones dependerán de la postura de Ciudadanos, que ha indicado que para pedir los ceses de los concejales denunciados por el ministerio público esperará a que un juzado abra diligencias; pero si el partido naranja se abstiene como en otras ocasiones permitirá que salgan adelante esas propuestas.

El alcalde, Francisco de la Torre, apenas quiere hablar del asunto. A preguntas de la prensa ha indicado que no cuestiona la denuncia de la Fiscalía, que siente un "respeto exquisito" por las actuaciones judiciales al tiempo que ha defendido la presunción de inocencia. A lo que no ha querido contestar es sobre si le plantea un problema para la elaboración de las listas la denuncia de la Fiscalía y acerca de la posibilidad de que se abra juicio oral ha dicho que cuando haya un "escenario nuevo", "si llega yo me pronunciaré".