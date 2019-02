Agridulce fin de semana para el Club Soria Baloncesto

Gran fin de semana para la cantera del Club Soria Baloncesto que arrancó de San Andrés tres victorias este fin de semana entre las que destacaron, con luz propia, las conseguidas por el CSB Fertilizantes Actyva y por el CSB Cadete Masculino A que batieron a todo un CD Base en partidos trepidantes.El resto también se emplearon a fondo y los derbies quedaron repartidos. El que no levanta cabeza tras un inicio de Liga espectacular es el CSB Soria Ciudad Europea del Deporte que fue vapuleado en Palencia.

La 17ª Jornada del Campeonato Autonómico de Baloncesto tuvo, para la cantera, el epicentro en el sábado 2 con la recepción del CD Base en todas las categorías. El CSB Infantil Masculino A abrió la jornada con un partido tenso en el que las defensas se impusieron a los ataques para acabar empatados a 27 cuando el árbitro decreto el descanso. Las perspectivas eran, no obstante, buenas al haber frenado a un equipo en teoría superior que se puso por delante en un tercer periodo muy reñido (+7) empero el CSB siguió remando contra todo y a punto estuvo de dar la campanada aunque al final murió en la orilla con el 58-61 final. A continuación, el CSB Fertilizantes Actyva tomó buena nota de lo sucedido y consiguió imponerse en la recta final por 80-78 a un rival superior. En el inicio pintaron bastos con el CD Base mandando pero el CSB fue entonándose poco a poco hasta conseguir reequilibrar el partido cuando sonó la campana del descanso (33-35). Con todo por decidir arrancó la segunda mitad con el CSB muy serio, muy metido en el partido, consiguiendo arañar otros dos puntos y haciendo tablas antes de afrontar el último cuarto que se jugó a cara de perro con un magnífico intercambio y cuando la victoria parecía decantarse del lado local, un triple a tabla sobre la bocina de los segovianos forzó un nuevo empate a 70 y abrió una prórroga en la que los sorianos, más calientes, firmaron el parcial definitivo de 10-8 y se llevaron una gran victoria haciendo las delicias de la afición. El último partido, en San Andrés, lo disputaría el CSB Cadete Masculino A que hizo la machada de lograr su primera victoria de la temporada contra uno de los equipos duros de la competición al que consiguió imponerse in extremis por un ajustadísimo 70-68 cerrando una tarde gloriosa para el CSB. El partido comenzó con los titubeos propios de esta escuadra que el CD Base aprovechó para tomar ventaja y prever una victoria fácil al descanso (28-41) pero la firmeza mostrada por los sorianos en la segunda parte con una zona bien cerrada y un tercer cuarto para enmarcar en ataque por dentro y por fuera (30-16) pusieron las bases de una victoria que se alcanzaría, no obstante, en el último parcial cuando los sorianos, en racha, se impusieron por 12-11 para firmar un triunfo histórico.

En Venta de Baños, la 5ª Jornada de Primera División se le atragantó al CSB Soria Ciudad Europea del Deporte que pese al esfuerzo y al baloncestoplanteados durante las primeras jornadas, especialmente en casa, sin obtener ningún tipo de rédito está moralmente tocado, extremo que aprovechó en esta ocasión el OK HOTELES para barrerles literalmente al imponerse por 112-59.

Ya en la mañana del domingo 3, el CSB Infantil Masculino B se impuso con claridad por 41-54, en el primero de los derbies, en un partido bastante igualado en el que los verdes, apoyados en su mayor envergadura, estuvieron en zona 1-3-1 permanentemente mientras que los negros tras su gran arranque (5-12) tuvieron que trabajar primero por fuera, con 5 abiertos, para pasar después a jugar con 2 interiores y hacer saltar la zona en la segunda parte logrando imponerse en el último cuarto también por 14-16 para sumar la tercera victoria en esta gran jornada. En el último partido, sin embargo, el ADASA CSB no pudo ponerle la guinday aunque en el primer cuartosalió con fuerza y logró contener a las de verde (12-9) ya no lo pudo hacer más y la cosa se puso demasiado negra al descanso (34-14). En la segunda mitad aunque volvió el equilibrio en el juego el CSB no pudo con el tercer clasificado y terminó cayendo por 60-28.