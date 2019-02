Otra vez Marta, siempre Marta Pérez

Esta mañana se ha anunciado la lista de galardones y reconocimientos de la Gala Provincial del Deporte 2018, que organiza la Asociación Soriana de la Prensa Deportiva, y en la que se recogen los éxitos conseguidos por los deportistas, equipos, clubes y entidades durante el pasado ejercicio. Y la atleta Marta Pérez Miguel se hace con su cuarto premio consecutivo como mejor deportista soriana del año. Supera así a Belén Íñigo, con tres galardones, e iguala a Manolo Sevillano, mientras que Abel Antón y Fermín Cacho, con 7 premios cada uno siguen a la cabeza.

Indiscutible reina española del 1.500, se proclamó campeona de España en Pista Cubierta en Valencia en el mes de febrero y al Aire Libre en Getafe en julio. Además, fue sexta en el Europeo de Berlín, en agosto, y antes 12ª en el Mundial de Birmingham, en marzo. Un año fantástico que seguro que querrá mejorar en este 2019. Tiene piernas y cabeza para ello. Porque de esta atleta no podemos destacar sólo sus éxitos en la pista. Su figura fuera de la competición también hace que los sorianos nos sentamos orgullosos de ella. Su sencillez, su mentalidad, su sacrificio y su cercanía con el público, como hace contando sus experiencias en una publicación de atletismo, y con los más jóvenes atletas, como demostró en el reciente Cross de Soria, donde no paró de posar para hacerse fotos con la cantera del atletismo, demuestran que es grande, muy grande. Creo que no podemos dejar de elogiar a la doctora Pérez Miguel.

Y afortunadamente ese ejemplo y esos valores los muestran muchos más deportistas en la provincia. Porque aún hay más, mucho más. En la Gala del Deporte, el próximo 19 de febrero, vamos a juntar más de 25 campeonatos de España, entre categorías absoluta, inferiores y master. 25 cetros nacionales, que se dice pronto. En Soria. Analícenlo. Es la pera. Y no sólo de atletismo, donde el combinero Mario Arancón y la saltadora Raquel Álvarez, que también han sido campeones de España absolutos, han hecho méritos al triunfo final, sino que también hablamos de disciplinas tan variadas como automovilismo, motociclismo, billar, tiro con arco, natación, judo, patinaje, monociclo… Y no olvidamos la presencia soriana a nivel internacional, tanto a nivel europeo como mundial, con varias medallas que ponen a Soria en el mapa fuera de las fronteras nacionales para volver a repetir: Soria es Deporte. Y muy bueno.