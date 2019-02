Comienza la toma de declaración a los testigos del accidente del hotel 100% Fun

Hoy han comenzado las declaraciones de los seis supervivientes del fatídico accidente del hotel 100% Fun de Tarifa en agosto de 2017 y que acabó con la vida de dos personas, trabajadores todos del hotel. El juzgado de Instrucción número cuatro de Algeciras les ha llamado a declarar en calidad de testigos y afectados por el accidente que se investiga.

Cabe recordar que tanto la compañía eléctrica como el hotel ya declararon en septiembre como investigados, aunque durante el inicio del expediente pretendieron personarse como perjudicados, pero el informe del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz apuntaba como conclusiones, y como causas del accidente, la existencia de defectos en la construcción del Centro de Transformación y la sobrecarga en el funcionamiento del transformador.

Fran Domínguez, uno de los supervivientes del accidente, que sufrió quemaduras en el 75 % de su cuerpo, ha pasado por el programa tras su declaración ante el juez y ha recordado aquel 6 de agosto a las 19:40 de la tarde. Se disponían a cenar en el patio del hotel, frente a ellos el trasformador eléctrico. "Lo he pasado muy mal. No creo que en la vida que me quede algo peor me pueda pasar". Hoy ante el juez Fran ha contado desde el principio lo que ocurrió, "ha sido bastante duro tener que volver a recordar. Estábamos cenando y de repente explotó un trasformador, y a raíz de ahí lo que vinieron fue dolor, sufrimiento, operaciones, 23 días en coma, curas, cuatro meses de hospital, llevo 14 operaciones y posiblemente tenga que operarme otra vez".

Fran recuerda que desgraciadamente las dos mujeres que estaban sentadas a su lado fallecieron como consecuencia de la explosión. "Espero que la justicia caiga sobre los culpables. La verdad solo tiene un camino. Si yo hubiese sabido que eso era un peligro no me habría sentado allí".