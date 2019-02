Portillo: "Podemos tener un grandísimo entrenador de cara al futuro para cualquier categoría"

Vuelve a escuchar el programa de deportes de Radio Alicante, dirigido por Pedro Vera.

El director deportivo, Javier Portillo, confirmó la intención del Hércules de prolongar el contrato de Lluís Planagumà con independencia de los resultados que pueda obtener el equipo.

"Lo he dejado claro, no me quiero guiar por un resultado. Nos ha demostrado muchas cosas ya a nivel competitivo y en lo emocional y nos ha generado una ilusión que se había apagado. Lluís está capacitado para estar aquí muchos años", explicó Portillo.

El madrileño aseguró que ya ha trasladado al entrenador y al consejo su voluntad de continuar con Planagumà al frente del equipo "porque podemos tener un grandísimo entrenador de cara al futuro para cualquier categoría".

Además, Portillo habló la ampliación de contrato de Rubén Molina 'Nani', de intentar fichar a Pablo Íñiguez para la siguiente temporada y de la posibilidad de fichar a un jugador por la lesión de larga duración de Emaná.

Fran Miranda, jugador del Hércules CF, hace autocrítica de la derrota ante el CD Ebro.

Entrevista a Guillermo Rejón, director deportivo HLA Alicante. Con él analizamos el final de la Liga regular, el partido del sábado, a las 20 horas, ante Murcia y la segunda parte de la competición, fase de ascenso.