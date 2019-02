La domótica al alcance de todos: locos por las tecnologías III

Una de las constantes en cualquier proyecto de automatización o domotización de nuestro hogar es el alto coste que tienen estas iniciativas.

Por si esto no fuera poco y nos decidimos a dar el paso, la elección de una tecnología, de un fabricante o de una empresa instaladora condicionará totalmente el futuro y el alcance de nuestro proyecto debido a que, con toda probabilidad, pasaremos a depender de ellas para futuras decisiones, ampliaciones, reparaciones y mantenimiento.

Para colmo, las instalaciones profesionales que se ofertan acaban siendo muy invasivas, requiriendo nuevos sistemas de cableado, agujeros en techos, zanjas en paredes, modificaciones en marcos de puertas y ventanas, instalación de cuadros de conexiones o tableros de control, etc., etc., etc.

Pero el caso es que todo esto puede tener los días contados y este año podría comenzar la cuenta atrás si es que lo deseamos y finalmente nos decidimos a hacer más inteligente nuestro hogar.

Ya es posible comprar bombillas inteligentes en casi cualquier gran superficie, enroscarlas en su casquillo, descargar una pequeña app para nuestro móvil y ya está: por arte de magia, tendremos el control de nuestras luces en la palma de nuestras manos.

Por supuesto que esta idea no se queda solo en las bombillas. A casi cualquier objeto de la casa que podamos imaginar le vamos a ir pudiendo incorporar tecnología poco a poco, de fabricantes diferentes, de un amplio rango de tiendas o almacenes, con un sinfín de aplicaciones para gestionarlas y, lo mejor de todo, al ritmo que nosotros marquemos. Siempre con la misma facilidad de instalación.

Lo más interesante de este nuevo enfoque no es solo lo sencillo que resulta para el usuario final, ni lo relativamente económico que puede ser, ni siquiera la independencia de fabricantes y tecnologías que se logra; lo verdaderamente interesante llegará después, cuando tengamos ya un número considerable de dispositivos y gadgets, mejor todavía si son diferentes y variados, y empecemos a darnos cuenta de que podemos interconectarlos todos entre sí con la misma sencillez con la que los instalamos. Será en ese momento cuando realmente se abra ante nosotros una ventana a todo un mundo de posibilidades, mucho más allá de la mera posibilidad de encender y apagar luces desde el móvil o de activar o desactivar el horno desde el trabajo.

Podremos interconectarlo todo a través de un altavoz inteligente que nos permitirá comunicarnos con nuestra casa directamente, dándole sencillas e intuitivas instrucciones de viva voz. Igualmente, nuestra casa nos podrá informar de cualquier circunstancia que nos pudiera interesar a través de este mismo medio, sin necesidad de pantallas, botones o teclados por toda la casa; podremos decirle a la puerta de nuestro garaje que se abra sola cuando detecte que estamos llegando a casa; que active las alarmas y desconecte la calefacción si no hay nadie en casa; que simule presencia si cree que ve a alguien sospechoso ante la puerta de casa; que abra esa misma puerta a los niños cuando lleguen del colegio si nosotros no estamos y sin tener que darles llaves; que baje las ventanas y atenúe la luz si seleccionamos una película en la tele; que ponga música ambiente si bajamos las luces; que se encargue del riego de las plantas en función de las condiciones atmosféricas y del estado de las mismas…

Podremos hacer, literalmente, lo que se nos ocurra. El límite solo estará en nuestra imaginación, no en nuestro bolsillo.

SER 3.0 #42

En este último programa dedicado a los gadgets que se popularizarán durante este año 2019, nos centraremos en estas cuestiones, dando ideas, no solo de los dispositivos tecnológicos que podremos adquirir, sino también sobre cómo hacerlo para que en un futuro cercano puedan trabajar todos juntos aumentando así, si cabe, su utilidad y, por encima de todo, nuestro bienestar:

Francisco Maciá es doctor ingeniero en Informática y profesor titular en el Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante.