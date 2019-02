Tras los insultos, las acusaciones

El entrenador de la arandina continúa su escalada en el conflicto que mantiene con los medios de comunicación, aunque en las últimas horas ha querido reducir su enfrentamiento exclusivamente a los profesionales de la Cadena SER. Así lo ha dejado claro en sus redes sociales y en las entrevistas que ayer mantenía en los programas deportivos nocturnos de difusión nacional de la COPE y de la SER. De hecho en El Larguero de Manu Carreño llegó a afirmar que las pintadas aparecidas este lunes en el estadio de El Montecillo con graves insultos y amenazas contra él han sido instigadas por los profesionales de Radio Aranda

Al pedirle el conductor del programa una prueba de sus acusaciones Álvarez de los Mozos aseguró que “el 99% de las personas que viven en Aranda piensan exactamente igual que yo.”

Durante la entrevista el técnico de la Arandina trató de justificar los insultos y amenazas contra un redactor de la SER por la tensión acumulada que le habría generado soportar durante meses las insidias de las que acusa a los periodistas de Radio Aranda y que vincula a la salida de la junta de varios directivos “fundamentalmente porque las cuentas no estaban muy claras”. Por eso aunque reconoció que escucharlo “descontextualizado” le da vergüenza ajena” y se arrepiente de ello indicó que no pedirá disculpas hasta que los profesionales de Radio Aranda no se las pidan a él.

Pese a que la grabación se produjo en la sala de prensa cuando el responsable de comunicación del club ya había dado autorización para comenzar la comparecencia, el entrenador aseguró que la grabación de los insultos correspondía a una conversación privada que ha salido sin su consentimiento.