Los colectivos profesionales de la prensa también piden una rectificación

Siguen sumándose voces que exigen explicaciones y una rectificación a las faltas de respeto que han sufrido periodistas deportivos por parte del entrenador de la Arandina.

En la misma línea en que se ha pronunciado unánimemente el colectivo de profesionales de los medios de Aranda, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y la Asociación de la Prensa de Burgos rechaza las faltas de respeto y amenazas de que han sido objeto compañeros que cubren la información deportiva por parte del técnico de la Arandina, exigiendo que se retracte de sus declaraciones y pida disculpas públicas a los periodistas y medios de comunicación que han sufrido sus descalificaciones. Consideran insuficiente el comunicado emitido por el club en el que “no pide disculpas públicas a los periodistas ni reprueba la conducta de su entrenador”, mientras que bien al contrario hace hincapié en las faltas de respeto que según la Arandina CF están recibiendo, club y entrenador, de algunos sectores. Los colectivos profesionales de la prensa en Burgos y Castilla y León muestran su total apoyo y respaldo a los periodistas y medios de comunicación que han sufrido estos ataques, recordando que “atentan directamente contra los derechos de libertad de expresión e información.”

Esta postura coincide con el planteamiento que los profesionales de la prensa de Aranda han hecho llegar a responsables de la Arandina, a cuya Junta directiva han solicitado una reunión para buscar una solución a un conflicto que no ha sido promovido por el colectivo de periodistas. También consideran insuficiente el comunicado emitido por el club, manteniendo la exigencia de que Javier Álvarez de los Mozos se retracte y pida disculpas por las faltas de respeto al compañero de la Cadena SER y al sector de la prensa en general. Informan de que, de no obtener una respuesta satisfactoria, no habrá cobertura por parte de los medios de las ruedas de prensa del citado entrenador, sin descartar emprender otras acciones y buscar el apoyo de otras entidades y organismos, como el Consejo Superior de Deportes.