Carlos Martínez: "Anquela me dijo que cuando estuviera bien, iba a jugar"

Uno de los protagonistas de la victoria del Real Oviedo frente al Cádiz, el pasado domingo, ha sido el lateral derecho Carlos Martínez. El exjugador de la Real Sociedad llegó a la capital del Principado de Asturias en verano y desde entonces no ha podido tener la continuidad que él desearía, pero el nivel ofrecido en la pasada jornada muestra que el tolosarra está recuperado.

A su llegada a Oviedo Carlos tuvo que realizar una pretemporada que no le fue nada sencilla. El lateral tardó en ponerse a punto y su primer partido oficial vestido de azul fue el 11 de septiembre en la Copa del Rey. 'Txarly' pudo completar los 90 minutos y volver a coger sensaciones.

Esucha la rueda de prensa completa de Carlos Martínez.

A partir de ese encuentro copero frente al Mallorca comenzó a contar para Juan Antonio Anquela y sumó minutos en las jornadas 14, 16, 17 y 19, siendo titular en las dos últimas. Tras esos encuentros tuvo molestias en el aductor, algo que ya había sufrido durante la pretemporada.

Después de más de un mes parado, Carlos regresó frente al Extremadura en Almendralejo y tras no poder jugar contra el Zaragoza por un proceso vírico, el domingo fue titular en la visita del Cádiz al Carlos Tartiere. El lateral cuajó un gran partido y, si nada se lo impide, parece llamado a ser titular.

El lateral pasó este martes por sala de prensa y explicó cómo fueron estos primeros meses en los que no pudo tener continuidad: "Hice toda la pretemporada. Empecé sin poder jugar los primeros partidos y luego tuve la lesión del aductor. En ese momento me encontraba bien. Me hizo parar dos meses y volver a empezar de cero. No he vuelto a tener ningún problema. Ahora el míster me dio la oportunidad, me está viendo bien y yo me encuentro a gusto".

"Me estoy encontrando mucho mejor. Llevo ya un mes entrenando muy bien. Cuando me ha tocado jugar estoy bien, aguantando bien los partidos. Eso es lo que quiero. Coger ese ritmo de jugar todos los fines de semana", añadió.

"El míster desde que llegué ha sido siempre muy claro conmigo. Me dijo que cuando estuviera bien iba a jugar. Hubo un parón ahí cuando iba a empezar jugar, en diciembre acabé jugando y en los dos primeros partidos de enero me quedé sin convocar. Anquela siempre ha ido de cara y me ha defendido. Tanto el otro día en la rueda de prensa como cuando charla conmigo. Es muy importante contar con esa confianza del míster, pero sobre todo de jugar y sentirse bien. Sé que si me siento bien puedo dar mucho al equipo", comentó Carlos sobre su relación con el técnico.

El exjugador de la Real Sociedad parece haberse asentado en el lateral derecho y comparte banda con el canterano Diegui Johannesson, a quien agradece su entrega: "Con Diegui me encuentro a gusto. Es un jugador que lo da todo en los partidos y me ayuda mucho. Ofensivamente te da profundidad y muchas soluciones. Lo que hemos estado juntos, nos estamos entendiendo bien. Ojalá que siga siendo así".

En cuanto al equipo, ha logrado 12 punto de 15 posibles en este 2019, y eso para el tolosarra es clave: "Es una puntuación que nos viene bien. Ya no por puntos, también por confianza. Hemos ganado partidos muy complicados. Las sensaciones son positivas, de un equipo muy sólido. Sobre todo en casa nos estamos haciendo fuertes y fuera somos difíciles de batir".