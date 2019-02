Juanjo Rodríguez: "El árbitro tenía muy claro lo que tenía que hacer "

El técnico talaverano se mostraba muy orgulloso de sus jugadores y no se mordía la lengua a la hora de hablar de la actitud altiva del trío arbitral, que con su actuación condicionó el partido.

Orgulloso del equipo: “Sí, muy orgulloso del trabajo de todos y de la solidaridad que han mostrado. Sin embargo, estoy muy jodido porque nos vamos de aquí sin puntuar a pesar de que no hemos cometido ni un solo error aún estando con uno menos. Es más, hemos puesto en serios aprietos al Atlético Albacete ahogándole en la salida de balón en un campo con unas dimensiones que no son las mejores para estar con uno menos”.

Adaptación tras la expulsión: “Siempre he dicho que mi equipo sería un conjunto capaz de adaptarse rápidamente a las circunstancias que el partido fuera ofreciendo y la lástima es que ese trabajo todavía no se está traduciendo en puntos. Al final, comprendo que la gente pueda estar nerviosa y cansada de que cada semana les pida tranquilidad, pero ciertamente es lo único que puedo hacer ahora mismo porque yo veo al equipo trabajar cada semana, su respuesta diaria, cómo entra al vestuario después de los partidos y en base a eso solo puedo pedir que la gente tenga un pelín más de paciencia. Estoy seguro de que vamos a revertir la situación tarde o temprano”.

Este es el camino: “Desde luego, este es el camino a seguir. Es más, no hay otro. Si hoy hubiéramos bajado un poco el rendimiento nos hubiéramos ido con cuatro. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino y superar esta dinámica negativa. Si a eso se le añaden los agentes externos, todo es mucho más difícil”.

Valoración del arbitraje: “Los árbitros se pueden equivocar o estar más o menos acertados, pero lo que no se puede hacer es ser maleducados, porque entonces tienes todo el derecho del mundo a pensar mal. Yo estoy totalmente convencido de que él tenía muy claro lo que tenía que hacer hoy. Con esto, estoy rompiendo mi máxima de no querer hablar de árbitros porque la semana pasada ante el CD Toledo ya pude hablar y no lo hice, pero lo de hoy ha sido exagerado”.

Opciones para el próximo partido: “Todas. Con el trabajo diario que está demostrando este equipo, con la asimilación de conceptos, el equipo está en disposición de ganar a cualquiera. Lo que no podemos hacer es ganar a once más tres que van de negro”.