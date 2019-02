'Carnivalismo' puro al estilo Martínez Ares

Llegó Martínez Ares y regresó el de aquellas comparsas de finales de siglo. Comparsa más fácil de digerir –y no solo por el tipo-, presenta unos carnívoros que han mordido agrupaciones y carnavaleros hasta tal punto de contagiarse de sus formas y maneras. Presentación potente, en la línea. Muchos figurantes en el escenarios que van muriendo cuando los comparsitas se comen su corazón, un poco gore todo, pero ‘gora’ Cádiz. Primero de los pasodobles a explicar el cambio de estilo, regreso a lo anterior –que no involución-, con ese estilo característico del Martínez Ares, cuando no era ni Ares, ni don Antonio, sino ‘Martineare’.

Segunda letra boomerang, a Tino Tovar, su ausencia y el pasodoble que le cantara al propio Antonio con ‘Volver a empezar’. Estos detalles entre compañeros son bonitos. Buen guiño. Cuplés con picaíto callejero en la música y letras para ir tirando. Joya de la corona: estribillo con versos que son de canela y son de limón. Para paladares exigentes. Popurrí comestible, con cuartetas muy al estilo de los últimos años e interpretadas con una capacidad vocal de otro planeta, tal y como nos tiene acostumbrados este grupo. A partir de aquí, a comerse el Falla con repertorio.

Fabulosos, pero tampoco pa tanto

Llegan desde la Costa del Sol un grupo de fabulosos fabulistas que traen una obra teatral a su paso por las calles. El grupo está trabajado y eso se nota, aunque en algunas ocasiones tienen algunos desajustes vocales. Pasodobles el primero pidiendo perdón por cantar en Cádiz por primera vez y segunda letra a la desunión de la izquierda, viendo en lo que se han convertido. Musicalmente –su autor es el célebre Ramoni- tiene pellizco, aunque poco más. Cuplés normales, estribillo bonito y melodioso. Cantan bien en el popurrí, aunque en algunas partes las voces altas no terminan de convencer. Buen comparsa, aunque con no mucho más recorrido en el Concurso.

¡Quítate la venda ya!

Escayolados tras un accidente laboral, se supone, con pijamas hospitalarios de distintos colores, como la mítica chirigota del Lobe. Letra al edil del Partido Popular, José Blas, por el bono social gaditano. Música complicada. Segunda letra a lo que le cuesta un parado volver al curro tras varios años de desempleo. Buen mensaje. Cuplés a una amiga que era de Vox y otras cosas sexuales por el Valle de los Caídos. Poco. Segundo pasodoble al aparato que te da información y se llama Alexa. Al final acaba con cuernos. Estribillo que acaba con un cura, pero que no debe decir ni pío. El grupo necesita trabajar más en el futuro. Es joven y se lo pasarán bien.

Un café del correo en el cielo

Ilustres gaditanas y gaditanos que se reúnen en el cielo para defender a Cádiz. Beatriz Cienfuegos, La Perla, Paco Alba o Fermín Salvochea, entre otros personajes conocidos y reconocidos de Cádiz. Primer pasodoble al tempus fugit y la necesidad de vivir la vida. Mientras que el segundo se centra en la violencia machista. La música complicada, pero el grupo se defiende muy bien. Cuplés para ir pasando, lo de comer carne en las mujeres ya está muy visto, pero gusta el estribillo. La sencillez no es fácil llevarla a cabo, también tiene complejidad saber hacerla. Popurrí de menos a más, pero se sostiene.

Chirigota adobada que quizás se repita

Un grupo secreto escondido en una taberna gaditana, un mesón, donde sirven pescaíto frito y también intentan iluminar con su guasa. La chirigota del Llul y Moncho presenta un disfraz muy chirigotero. El grupo no canta mal y pasan un rato de escándalo en el teatro. El público ya empieza a enfriarse o a calentarse tras la comparsa anterior. Letras a Cádiz y al carnaval que no es una fuente profesional de ingresos como para estar tan regulados por Hacienda. Cuplés normales, quizás por trayectoria anterior ven que pueden estar en la siguiente fase y han guardado algo. Estribillo a que “Cádiz no es masón, sino masoca”, bien tirado. Popurrí con cuartetas entretenidas, en general, sin caer en muchos recursos fáciles, destaca la cuarteta de iniciación. Buena chirigota.