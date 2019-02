Extrañas combinaciones nos está dejando la precampaña electoral en Canarias. Resulta que tras desmentirlo, Román Rodríguez ha fichado para Santa Cruz de Tenerife al exconcejal Hilario Rodríguez. Cuatro años ha estado fuera de la política y ahora, pasados los 70, vuelve bajo las siglas de Nueva Canarias; cambia los años de pertenencia a la guardia pretoriana de Zerolo por ser caballo de Troya de Román en la capital chicharrera, eso sí, un caballo de Troya algo especial, porque por ahora el líder de Nueva Canarias se hace el sueco con el fichaje. Parece que le da vergüenza.

El caso de Hilario Rodríguez, el concejal independentista, el del “tonicazo”, se une a las extrañas amistades que solo son posibles en política. Hay miedo a perder la silla, aun así, quizás los que han mantenido el poder estos últimos cuatro años partan con ventaja en los próximos comicios, y no por una larga lista de aciertos; el panorama en muchas fuerzas que aspiran a gobernar -y aquí me da igual hablar de municipios, cabildos o gobierno regional- no termina de convencer más allá de los ya convencidos, y sabemos que sin capacidad de movilización los vuelcos electorales son menos probables.

A pesar de todo, el fichaje de Hilario Rodríguez es el ejemplo de la poca capacidad de un partido insularista como Nueva Canarias a la hora de dar el salto a otras islas -a Curbelo le está pasando lo mismo con su Agrupación en la búsqueda de un candidato de renombre en Tenerife-. Y claro, con un discurso para la propia parroquia es difícil vender después un programa regional, por lo que es más fácil tirar de fichajes; otra cosa es que estos fichajes de invierno acaben siendo saldos de temporada.