Europa, o en general todo lo que llamamos occidente, vive una enorme ola de nostalgia. El país en que vivo, Alemania, no es una excepción. El nacionalismo y la añoranza de un pasado presuntamente mejor son habituales temas de conversación en círculos amistosos y familiares. Al menos aquí el fenómeno no es nuevo y yo llevo años preguntándome por qué.

Me pregunto por qué mientras escucho en mi emisora habitual de radio como Michael Jackson grital al cielo que Billie Jean no es su amante. Sigo pensando y recuerdo cómo en mis primeros años en Alemania era habitual escuchar todos los días de la semana que Cindy Lauper estaba convencida de que las chicas solo querían divertirse.

Mientras sigo pensando aparecen otras voces conocidas: Queen, Genesis, Rod Stewart, Madona, etc. La lista es interminable y la pueden ustedes completar a su gusto si tienen más de 35 años. La culpa no es de la radio, pero es difícil dejar de pensar en el pasado si estamos continuamente escuchando esas canciones. Esos sonidos que surgieron y ya escuchábamos cuando éramos jóvenes. Cuando el mundo era un lugar fascinante, tan inmenso como nuestros sueños, cuando nos enamoramos por primera vez, cuando la ilusión podía con todo, cuando el mundo era más fácil de comprender porque había una línea que marcaba dónde estaban los buenos y dónde los malos.

Todo era más fácil cuando no teníamos miedo. Sigo pensando, cuando la voz de Ben E. King nos recuerda que se puede contar con él pase lo que pase, y me pregunto si mientras nosotros pensamos tanto en el pasado no le estaremos fastidiando el futuro a los que ahora solo tienen presente.