Íñigo se sabe el guion

Es un veterano de guerra. Por edad, por experiencia y por discurso. Un soldado de Carmelo. Un miembro más de ese equipo de operaciones especiales que ha situado el director deportivo en el corazón del vestuario. Los Navy Seal que entran en acción cada día sabiendo que nadie está por encima del objetivo. Nadie es más importante que todos. "Voy a morir por el Deportivo. No vengo a retirarme. Estos cinco meses hay que sumar para conseguir el objetivo, que el Deportivo esté donde merece. Por encima de cualquier persona está el club".

La decisión de llegar A Coruña no fue difícil. "Cuando te llama el Deportivo no hay que darle muchas vueltas. Pocas veces se presenta una oportunidad así. Todos sabemos el papel en el que vengo, Carmelo me dice lo que necesita, me conoce. Estoy encantado de estar aquí. Paso de pelear por salvar la categoría a intentar conseguir el ascenso. Ya conseguí uno en el Huesca y a ver si se repite"

Su veteranía le lleva también a ser transparente a la hora de señalar su rol en el equipo. "Sabemos a los que venimos". Será un secundario que ayudará en los ensayos, consciente de que su aparición en los escenarios del fin de semana está complicada. "Mi rol es el de aportar mi experiencia, sumar y apretar para que mis compañeros aprieten. Siempre he apoyado tanto desde dentro como fuera. Si hay que echar mano de mí tengo las tablas para disputar partidos importantes"

Ha aterrizado en Abegondo y desde hoy trabaja ya para un grupo que lo ha integrado con rapidez. "La gente me ha recibido bien, estoy a gusto, el club se ha preocupado de que me centre solo en entrenar". Es Íñigo López. Todo un veterano de guerra.