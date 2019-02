Edu Villegas ya trabaja en el sustituto de Pepe Masegosa

Tras la destitución el pasado lunes de Pepe Masegosa como entrenador del Xerez DFC, el director deportivo Edu Villegas, ya rastrea el mercado para buscarle sustituto.

Su intención es que esté dirigiendo ya al equipo “como muy tarde el jueves”, para que le dé tiempo a preparar de la mejor manera posible el difícil compromiso en Chapín ante el Ceuta. Aunque aún no está decidido, el perfil sí tiene claro tanto él como la Junta directiva, que tiene que ser un “hombre con carácter” capaz de reconducir la situación y que “exija” a los futbolistas un mayor compromiso.

Edu Villegas aún no ha empezado a buscar el sustituto de Masegosa, no quiere cometer ningún error y sabe que la precipitación puede ser perjudicial para el futuro del equipo. Lo que sí sorprende, es la cantidad de nombres que ya han sido ofrecidos al club, algunos a coste casi cero, que quieren tener en el banquillo del Xerez DFC la oportunidad de volver a entrenar después de mucho tiempo sin hacerlo o tener la posibilidad de estrenarse en los banquillos.

La Junta directiva quiere, antes de firmar a un nuevo entrenador, despedir en una rueda de prensa a Pepe Mesegosa, para agradecerle el trabajo que ha hecho en el equipo y desearle la mayor de las suertes en sus nuevas aventuras profesionales. Antes, en todo caso, el sevillano tiene que recibir el cese por escrito del club y finiquitar su contrato. Recordamos que al ya ex técnico xerecista le quedaba esta temporada y la siguiente.