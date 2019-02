Estimada directiva del Xerez DFC

Las últimas horas han sido un tanto convulsas en su club, y no es para menos. El lunes por la noche, anunciaban la destitución de Pepe Masegosa como técnico xerecista tras la reunión mantenida anteriormente. No voy a entrar a valorar, ni mucho menos analizar, la trayectoria en el club y el trabajo de Masegosa, que habrá sido bueno, regular o menos bueno. Aunque, me gustaría haceros una pregunta. ¿De verdad queríais hacerlo? Porque yo creo que no.

También creo que si las 1.800 personas aproximadamente que realizaron esa pitada monumental el pasado domingo en Chapín no la hubieran llevado a cabo, Masegosa seguiría siendo aún entrenador del Xerez Deportivo FC. Al fin y al cabo fue un empate más –con una imagen lamentable del equipo eso sí- que tampoco dejaba en una situación tan dramática a vuestro club. Concretamente a siete puntos de la promoción. Distancia salvable, por supuesto.

Llámenme iluso, estimados directivos, pero juraría que muchos de ustedes –y por supuesto incluyo a Edu Villegas el primero- seguíais confiando en su proyecto deportivo inicial, con Masegosa como capitán de vuestro barco. Aunque claro, cubrirse las espaldas para evitar que la afición mire al palco también es una opción en este deporte.

Y ojo. Esto no quiere decir que la afición xerecista tenga más o menos razón con su ‘decisión’. Porque, al fin y al cabo, la decisión de cesar a Masegosa la han tomado los socios de su club. Lo que quiere decir es que si vais contra vuestros propios pensamientos y vuestra propia apuesta, en la que aún creéis, por tal de calmar las aguas, estáis entrando en un terreno bastante pantanoso. ¿Acaso no confiaron los socios del club en ustedes para tomar las riendas del Xerez cuatro años? Los socios votaron para que ustedes gestionasen su club durante un periodo de tiempo. Ni más, ni menos. Y claro que los 3.000, si quieren, pueden mostrarse disconformes en su casa (Chapín), pero la última decisión es vuestra, de los gestores actuales del Xerez DFC. Por tanto, déjenme decirles que me parece de una incoherencia brutal ir contra vuestras propias ideas y creencias.

Claro que esto no significa que tener la intención de continuar con Masegosa sea un acierto. Pero al fin y al cabo es vuestra decisión, para bien o para mal. Y, posiblemente, podríais haber decidido cesarlo en cinco jornadas. Quién sabe. Pero, al menos, porque estuvierais verdaderamente convencidos de que era la mejor opción para vuestro club.

Más de uno y dos comentarios leía después del partido de socios que reclamaban que se les tuviera en cuenta su opinión y cesaran a Masegosa. “¿Los socios no somos dueños de nuestro club? Pues hemos hablado y no queremos a Masegosa”, decían algunos. Los socios de este club tienen la magnífica oportunidad de dar su voz en los ateneos continuamente celebrados y en las reuniones de apertura y cierre de curso. Pero lo mejor es que, si no les gusta el trabajo desplegado por ustedes –la directiva- a los cuatro años tienen la capacidad de votar y elegir otra candidatura. ¿No es genial? Yo creo que sí lo es.

Por ello, estimada directiva, continúen trabajando igual de bien que lo llevan haciendo hasta ahora en todas las facetas del club. Sinceramente, creo que la gestión a niveles generales es bastante buena. Eso sí, en vuestra primera prueba de fuego os faltó coherencia y sensatez.