El Bayern de Xerez

Me apasiona la historia xerecista. Desde sus orígenes en 1911 con el Xerez Football Club, e incluso remontarme al Jerez Cricket Club, que en 1864 disputó el primer partido de fútbol en territorio español, como documentó debidamente en su día Ernesto Alba, y que daría a la ciudad de Jerez, y no a Huelva, la condición de cuna del fútbol en nuestro país.

Sin embargo, muchas veces tengo la impresión de haberme perdido algo importante de nuestro pasado. Alguna época no recogida quizás en las hemerotecas ni por los historiadores, en la que el Xerez le haya disputado el cetro europeo o mundial a los equipos más importantes del globo.

Un trozo de nuestra historia que cayó en otra dimensión quizás y en la que fuimos, no sólo dignos rivales, sino los enemigos a batir por parte de los clubes más gloriosos y laureados.

Y tengo la sensación de que ese pasado victorioso que no logramos recordar, o que quizás fue un sueño, lo llevamos en el ADN para lo bueno y para lo malo. Porque por un lado, arrastrar a miles de aficionados por las categorías más modestas de nuestro fútbol sólo está al alcance de las grandes entidades (por mucho que diga el entrenador de la Lebrijana). Pero por otro, conlleva también una grado de exigencia mayor que no podemos comparar con el que soporta ninguno de los equipos que militan en nuestra categoría.

Históricamente, al xerecismo siempre le ha pasado. Porque si en todas partes hay prisas e impaciencia, aquí las tenemos en cantidades industriales.

A muchos de los aficionados que perdieron la paciencia el domingo con el ya destituido Masegosa (en realidad la empezaron la temporada anterior en el debut liguero en La Algaba) los he visto gritar “Javi López, dimisión” con el Xerez CD inmerso en puestos de fase de ascenso a Primera; o pitando a entrenadores tan acreditados como Sánchez Franzón, Dani Pendín, Esteban Vigo, Juan Merino, Vicente Moreno, Ziganda, Casuco, Rondán, Pepe Murcia, Lucas Alcaraz, Enrique Martin, Paco Chaparro, Carlos Orúe, Gail, Nene Montero, Campillo, Buenaventura, Felipe Mesones, Chus Pereda, José Ángel Moreno, Manolo Cardo, Delfín Álvarez, José Enrique Díaz, De Simone, Juan Corbacho, Irulegui, Naya, Felipe Quintana, Moncho, Antal Dunai, Enrique Alés, Ben Barek, y ahí me quedo porque mis recuerdos no van mucho más allá.

Claro que la xerecista no es la única afición que abronca y presiona para echar a sus entrenadores, pero desde la época de Schuster (es el único al que no he incluido en la lista), y mucho más tras la dichosa escisión, el grado de crispación y de tensión está alcanzando límites que me preocupan seriamente, porque además no suelen traer nada bueno.

Esta temporada, la directiva del Xerez DFC se ha cuidado mucho de no hablar abiertamente del objetivo de ascender (sí se ha hecho internamente), precisamente para contrarrestar esa presión. Menos mal, estarán pensando en estos momentos. De lo contrario los hubieran ajusticiado a todos el lunes al amanecer.

No sé donde nos puede llevar todo esto, pero no estaría mal ir siendo conscientes de que estas tensiones para quien todavía no le ha empatado a nadie en esto del fútbol no es la mejor manera de ir sentando una buena base para el futuro.