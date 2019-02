Hidalgo se confirma como candidato del PSOE

En clave política local, y de cara a la carrera hacia las elecciones municipales, del 26 de Mayo, en la tarde de ayer, la ejecutiva local del PSOE, para confirmar y dar el visto bueno a la candidatura de su máximo responsable local, secretario general y alcalde, José Luis Hidalgo, para que este encabece la candidatura socialista y elaborar la correspondiente candidatura.

La actual ejecutiva del PSOE de Jódar, el día de su elección / Antonio Plaza

Un proceso se pretende completar, como marca la dirección federal del partido, antes del día 22 de febrero, “… Una fecha, la de la asamblea general, en la que se aprobará la candidatura definitiva, que vamos a poner en virtud de la campaña de aceituna. Yo lo que quiero es que los compañeros y compañeras tengan la mayor de las facilidades, para poder participar de esta asamblea…”.

Una candidatura en la que va a combinar experiencia con juventud, completamente paritaria, adelanta Hidalgo a esta redacción, “…La cuenta atrás en unas elecciones municipales comienza al día siguiente de las anteriores elecciones municipales, ahora lo que nos toca es configurar una candidatura que vuelva a dar la cara del PSOE, lo mejor del Partido Socialista para ganar las próximas elecciones municipales y continuar recuperando al pueblo, de lo mucho que lo hemos tenido que recuperar, en estos años. Agradecer la confianza que, una vez más, ha depositado la ejecutiva en mí, que, de forma unánime, me proponen, para en la próxima asamblea, como candidato y, a la misma vez, depositan en mí la confianza para hacer la candidatura al completo. Se trabaja, cada día, en la confección de una candidatura, es algo que llevamos siempre en la cabeza, estas cosas no se dejan para la improvisación y para última hora. Yo puedo decir que tengo un material humano inmenso, en mi mente hay una candidatura que va a conjugar experiencia, el trabajo importantísimo de los concejales y concejalas durante estos años, lo que se aprenden en el día a día, tratando y trabajando con nuestro pueblo, eso para mí es oro, que no se puede perder, de ninguna de las maneras; y por supuesto conjugado con juventud, con nuevas incorporaciones, tengo que decir que el Partido Socialista tiene una cantera de la que me siento orgulloso, y eso, también, es síntoma de cómo hemos llegado a la gente, como los jóvenes se acercan a nosotros… Habrá nuevas incorporaciones, no solo testimoniales, sino en posiciones de verdadera relevancia, de verdadera importancia; y una lista completamente paritaria…”.

Le preguntábamos por la posible repercusión, en la candidatura, del desgaste de la gestión municipal, “… El desgaste es para quién no sabe trabajar, cuando el trabajo lo conviertes en aprendizaje, ese aprendizaje termina en experiencia. Yo creo que hemos aprendido cada día, el conjunto de los concejales… Todos sabemos que esa experiencia es un verdadero tesoro, eso se ha hecho con el trabajo, con el sufrimiento de todos, desde que comenzamos y cogimos las riendas de este partido, solo con tres concejales. Ese trabajo no desgasta, ese trabajo enriquece, y esa riqueza y esa experiencia, la conservamos, la mantenemos, la aumentamos y se la queremos transmitir a esa importante participación joven, que tenemos en nuestro partido y que trasladaremos a nuestra candidatura…”.

También le reclamábamos alguna asignatura pendiente en estos años al frente del Ayuntamiento de Jódar, “… Alguna no, muchísimas, siempre queda. Cuando el pueblo nos votó nadie nos dio una varita mágica, lo que nos dieron fueron una cantidad de problemas inmensos que, además, cuando nos pusimos a trabajar, nos dimos cuenta que eran aún mayores, de lo que pensábamos. Queremos seguir, la gente quiere que siga, que continúe, para continuar aprobando asignaturas pendientes, que le vienen a Jódar desde hace muchísimos años atrás, en ese sentido vamos a trabajar, intentando superar esas asignaturas. Yo quiero que llegue el día en el que todas las calles de Jódar estén arregladas, en ocho años, y en época de crisis, con lo que nos encontramos, ha sido imposible. La gente quiere que continuemos haciéndolo y saben que podemos hacerlo solo los socialistas. Desde luego los que arruinaron a Jódar, en los buenos tiempos, no son los que nos van a sacar en los malos y en la situación económica que hemos vivido. En estos ocho años de gobierno, mis concejales y concejalas se han tragado los ocho años de crisis, y, a pesar de eso, Jódar ha avanzado más que nunca, Jódar le paga a los trabajadores/as, del PER, al final de mes, cuando nosotros llegamos se les pagaba a los cuatro meses, nosotros nos encontramos cuatro meses y medio de nóminas sin pagar. Jódar funciona, porque el ayuntamiento funciona, el ayuntamiento funciona porque los socialistas hemos demostrado que sabemos trabajar y, cada día, reunimos más experiencia para hacerlo mejor, y siempre el listón alto, y siempre queriendo aprobar asignaturas…”.

Tiene claro Hidalgo, que la continuidad a esa labor ha de hacerlo, una renovada mayoría absoluta, obviando cualquier exceso de confianza, “… Eso lo piensa el pueblo en general, venimos de la experiencia del pacto de Izquierda Unida con el PP. Nosotros somos muy conscientes de que no podemos ir, ni vamos a ir, a unas elecciones confiados. En Jódar, si el Partido Socialista no tiene una mayoría absoluta, pasa como en Andalucía, esta gente de derechas o estos que se cambian de un día a otro, y luego son colorados, azules, amarillos o naranjas, estos, al final, se la juegan al pueblo, como ya se la jugaron. El principal enemigo de la evolución, de desarrollo de Jódar, es la confianza. Nosotros, en absoluto, vamos a estar confiados, nosotros a trabajar, cada día… Fíjense lo que sucedió en Andalucía, lo inimaginable, por la confianza, esa es la lección que deben de tener nuestros vecinos y vecinas. Si quieren lo que hubo y arruinó o quieren la continuidad de lo que está superando los problemas de Jódar… Cero confianza, porque nos la juegan en cuanto puedan…”.