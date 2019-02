Jesús Vidal: "Espero que el reconocimiento artístico de las personas con discapacidad no sea pasajero"

Los estilismos de la alfombra roja, la nómina de celebridades que se dio cita en la gala o los chascarrillos y pullas políticas suelen copar las crónicas de los Premios Goya. Sin embargo, por ecima de todo esto, este año han retronado las palabras de un actor leonés hasta entonces prácticamente desconocido: "inclusión, diversidad, visibilidad". Jesús Vidal hacía historia el ser el primer intérprete con algún tipo de discapacidad (en este caso visual) que levantaba un 'cabezón', el principal premio cinematográfico de nuestro país. "La Academía reconocía a una película (Campeones) que apuesta por la integración y el discurso tenía que estar a la altura"

Un discurso que sus compañeros de la industria del cine y los millones de espectadores que seguían la gala en sus casas escucharon con el corazón encogido, pero que prácticamente fue improvisado. "Tenía las ideas principales. La respuesta del público fue lo que me ayudo a seguir". Incluso muchos políticos (entre ellos el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que no acudió a la gala como si hacía cuando estaba en la oposición) se hicieron eco de las palabras de Vidal en las redes sociales. A ellos les pide que apuesten de verdad por la inclusión. "Espero que el fenómeno de Campeones y el reconocimiento artístico de las personas con discapacidad no sea algo pasajero"

