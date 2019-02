Aláiz vuelve a sentirte atleta

Roberto Aláiz vuelve a ver la luz. Tras tres años infernales donde ha sido sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas se va a volver a poner las zapatillas para participar en una prueba. Lo hará el próximo domingo en San Sebastián en el Cross Gimnástica de Ulía.

El discípulo de José Enrique Villacorta ha pasado por los micrófonos de Radio León para analizar lo que ha sido su particular calvario y el estado de su última lesión que se producía hace siete meses:”No estoy al cien por cien pero soy optimista. Necesito competir y volver a sentirme atleta”. Evidentemente su estado de forma después de tanto tiempo sin competir genera dudas aunque es una cosa que no le preocupa al propio Roberto Aláiz:”El proceso de recuperación va más lento de lo esperado porque el pie operado me está dando problemas. No sé como responderé pero soy optimista

Lo que tiene claro el atleta leonés es que si ha sufrido tanto es por estar en los Juegos Olímpicos de Tokio:” Voy a darlo todo por estar ahí. Si he sufrido tanto durante estos tres años es por estar en unos Juegos Olímpicos”.