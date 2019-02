"Tengo un sentimiento muy especial por el Huarte"

El pasado viernes dijo adiós al instituto en el que ha pasado buena parte de su vida. Francisco Hernández, durante 34 años director del IES Huarte de San Juan, se ha jubilado dejando atrás una dilatada trayectoria como docente. En total, 43 años como profesor de biología, habiendo ejercido 41 de ellos en el centro en el que también recibió clases como alumno. Toda una vida dedicada a la enseñanaza y ligada a un centro por el que guarda "un sentimiento muy especial", ha dicho Hernández en Hoy por Hoy. "No me jubilo, me jubilan" tras haber canzando la edad tope en el ejercicio docente, ha puntualizado en una entrevista en la que ha repasado sus vivencias como profesor y director del "Huarte".

Seguir leyendo