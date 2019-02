Més apoya al PP para exigir al Gobierno la retirada de las cuentas generales

Desmaque de Més de los socios de gobierno a cuenta de los presupuestos generales del Estado. Més per Mallorca y Més per Menorca han votado con el PP en una iniciativa parlamentaria por la que el Parlament pide al Gobierno central que retire las cuentas de 2019 por la falta de inversiones para las Islas.

La propuesta aprobada pide al Ejecutivo nacional que presente un nuevo proyecto de ley que suponga para Balears una inversión territorializada que, como mínimo, se sitúe en la media de las comunidades autónomas.

El diputado de Més per Mallorca, Antoni Reus, dice que con este voto se quiere decir basta al "desprecio" del Estado con la inversión para las Islas.

En el PP, el diputado Toni Camps, cree que el rechazo del Pacte significa que están agachando la cabeza ante Madrid.

La proposición no de ley ha contado con los votos del PP, Ciudadanos, Més per Mallorca y Més per Menorca y el diputado Álvaro Gijón.

Por contra, se han opuesto PSIB, Podem, El Pi y los diputados del Grupo Mixto, Xelo Huertas, Montse Seijas y Salvador Aguilera.

Hay que recordar que el Gobierno central ha presupuestado para este año inversiones en Balears por valor de 152 millones de euros, lo que representa un descenso del 11,4 por ciento respecto a las cuentas del año pasado.