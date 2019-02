El Grupo Popular pone en peligro el pádel

Ni el concejal de deportes pertenece al club de pádel ni estaba presente en la junta de gobierno en la que se otorgaron las subvenciones a las asociaciones deportivas. Así lo han demostrado hoy el concejal y el presidente del Club de Pádel tras la petición, por parte del Grupo Municipal Popular, del cese del edil de deportes por prevaricación. Estos presentaban un documento en el que Jorge Barragán figuraba como secretario del club y se le acusaba de favorecer a este con las subvenciones.

Pues bien, ahora Barragán ha señalado que no es miembro de la junta directiva desde 2015 porque se lesionó un hombro y dejó de practicar este deporte. No obstante, al dejar el cargo, fueron otros miembros del club los que desempeñaron el trabajo de secretario y no eliminaron su nombre en el registro del Ayuntamiento por un error administrativo que se corrigió enseguida. Pero, los populares han estado buscando hasta encontrar ese documento en el que, por error, figuraba el nombre de Barragán. Además del fallo administrativo al edil de deportes le ha llamado la atención que le acusen de favorecer con las subvenciones cuando, en la junta local en la que se aprobaron, él no estaba presente y para demostrarlo ha enseñado el acta de esa junta en la que, efectivamente, figura como ausente. Esto le hace pensar que “o son los concejales más inútiles o con menos escrúpulos y deben retractarse o ser cesados como concejales” ha dicho Barragán.

Pero esto no ha sido todo porque en la rueda de prensa también estaba el presidente del club, Javier Escribano. Este ha aclarado que el dinero que se les entrega es para la celebración del torneo de verano, uno de los torneos más importantes de Castilla y León y que ha sido apoyado por todos los partidos políticos. Con esta actuación y este, ha dicho, “ataque personal a un concejal que daña al club”, se están planteando no volver a celebrar el torneo en Medina.

El presidente se ha mostrado especialmente dolido porque los concejales no le hayan preguntado a él con anterioridad sobre la situación del club, máxime cuando es miembro de la junta directiva del Partido Popular. También ha confirmado que se ha puesto en contacto con el presidente de los populares en Medina para que se tomen medidas con respecto a la actuación de algunos de los concejales.