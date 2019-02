El Ayuntamiento de Motril amplía los puntos de recogida de basura en los cortijos

El Servicio Municipal de Limpieza continúa con su plan de modernización y mejora. Dentro de sus objetivos está acercar la recogida de residuos de origen doméstico producidos en núcleos de población diseminados por el territorio municipal de Motril (cortijos) y para ello se han puesto en servicio 25 nuevos puntos (con unos dos contenedores cada uno) destinados a la recogida de 'orgánica' y otros restos, además de muebles y enseres. La incorporación a la ruta de recogida de residuos de estos nuevos puestos suponen que ya haya en funcionamiento un total 41, es decir, se ha pasado de 16 a 41 puntos para depositar y recoger la basura y otros enseres.

Los tenientes de alcalde responsables del Servicio Municipal de Limpieza, Francisco Sánchez-Cantalejo, y Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Escámez, han valorado este esfuerzo para dotar de contenedores los distintos espacios rurales de Motril durante una visita a la nueva ruta de recogida, que ahora se hace mediante el sistema convencional de carga trasera y vehículos de caja abierta, puesto que la orografía del recorrido y las vías implicadas no admiten vehículos de gran tamaño.

Sánchez-Cantalejo ha afirmado que esta era una asignatura pendiente que prometieron iban a solucionar.

"Hemos mejorado considerablemente el servicio y reducido el recibo de basura que nuestros cortijos pagaban. Ambos objetivos se han conseguido. Se ha reducido el recibo de 120 a 75 euros y aumentado, de los 9 puntos de recogida iniciales (después había 16), de los cuales 4 estaban a la entrada de Motril, a 41 puntos con dos contenedores cada uno. Todo esto forma parte de un plan que comenzó a diseñarse hace dos años y medio con el que queríamos mejorar todo el servicio de limpieza de la ciudad", ha indicado.

Francisco Sánchez-Cantalejo ha informado que la recogida se llevará a cabo tres días por semana, los lunes, miércoles y viernes, mientras que la recogida de los residuos voluminosos se hará dos días en semana (martes y jueves).

"Además, se ha establecido que haya una limpieza periódica de cada uno de los puntos de contenedores para evitar la acumulación de residuos de todo tipo que se suelen encontrar en los que están fuera de los cascos urbanos y también para impedir la proliferación de insectos y malos olores. Esto se hará al menos una vez al mes", ha especificado el responsable del Servicio de Limpieza, que ha informado que en cada una de las ubicaciones se construirá una pequeña plataforma para delimitar claramente la colocación de los contenedores y se pondrán carteles informativos indicando el correcto uso de los contenedores y las posibles sanciones a las que se exponen los ciudadanos que no hagan un uso adecuado de los mismos y viertan residuos no domiciliarios (agrícolas o de construcción) en las inmediaciones.

El responsable del Servicio Municipal de Limpieza ha hecho hincapié en que al igual que se mejoró la limpieza en la franja costera y el sistema de baldeo, "era necesario ampliar la recogida de RSU de los cortijos".

Por último, Francisco Sánchez-Cantalejo ha adelantado que ya está prácticamente preparado un pliego de condiciones para la adquisición de maquinaria por valor de 2 millones de euros en formato renting, "que va a permitir tener nuevas barredoras, sistemas de recogida easy y vehículos de limpieza".

Por su parte, el teniente de alcalde responsable de Medio Ambiente, Antonio Escámez, ha subrayado que se han colocado más de 40 puntos de recogida de RSU para diseminados, "un servicio que va a facilitar la vida a los vecinos y vecinas de los cortijos que no van a tener que ir a los puntos de entrada de la ciudad a depositar esos residuos".

"Ya se está llevando a cabo la recogida de basura en los cortijos. Además, se ha bajado el recibo de basura de éstos. Desde el equipo de Gobierno entendíamos que no podían pagar lo mismo aquellas personas que disfrutan de estos espacios eventualmente. Esto obligaba a que, por un lado, no fuese tan alto el recibo y, por otro, a facilitar a los vecinos y vecinas el servicio y que no tuvieran que desplazarse hasta 3 kilómetros para depositarla en los contenedores", ha remarcado Escámez quien ha recordado que algunos desaprensivos "lanzaban" la basura en cualquier lugar. "Ahora, gracias a estos contendores, la situación ha cambiado y los caminos están más limpios".

El responsable de Medio Ambiente ha aseverado que los contenedores van a estar a una distancia de 300 metros unos y otros, aunque si los vecinos creen que es mejor moverlos a otro lugar se hará pero siempre dentro de ese margen", ha manifestado Antonio Escámez.

Para acabar, ambos tenientes de alcalde han hecho un llamamiento a la ciudadanía "para que colaboren en mantener la ciudad como se merece".

Este nuevo servicio de recogida de residuos para diseminados complementa los puntos ya existentes en Los Tablones, La Garnatilla, Rambla de las Brujas, Camino de Mirasierra, añadiendo a dichos núcleos zonas como Las Zorreras, Los Llanos del Colorao, el paraje de Los Coscurros, Camino del Canal y Algaidas. En total, como ha informado Francisco Sánchez-Cantalejo, son 25 nuevos puntos de recogida que, junto con los ya existentes, se traduce en la instalación de 90 contenedores, lo que facilitará el vertido de los residuos domiciliarios de cortijos y viviendas de 1ª residencia de todas estas zonas.

Desde el Servicio Municipal de Limpieza se ha recordado que se va a hacer una campaña publicitaria para vecinos y vecinas conozcan la normativa, los hábitos a cumplir, los puntos donde pueden depositar los residuos, etc. Todo ello con el objeto de ir mejorando la limpieza del término municipal de Motril.

"Este es un reto de todos", han aseverado Antonio Escámez y Francisco Sánchez-Cantalejo.