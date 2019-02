Murcia no se librará del amianto hasta 2049

Ecologistas en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Murcia para solicitar la elaboración urgente de un Plan de control del amianto y reclama al Consistorio el traslado de los trabajadores/as del edificio de la Fica con el techo de amianto y la retirada de este techo a través de una empresa inscrita en la Relación de Empresas Relacionadas con el Amianto (RERA).

Así, recuerda que los trabajadores se encuentran desde 2009 en este edificio de más con más de cincuenta años de antigüedad y deteriorado lo que "supone un potencial riesgo sobre la salud".

Desde a la organización ecologista lamentan que, para 2019-2020, "solamente se prevé la elaboración de los proyectos de sustitución de cubiertas en los colegios Santiago García Medel de Era Alta y Escultor Salzillo de San Ginés, en Murcia", por lo que a este paso y según ha dicho en Hoy por hoy, Pedro Belmonte, portavoz de Ecologistas en Acción, tendrán que pasar al menos 30 años para que desaparezcan las cubiertas de amianto de los 34 centros de enseñanza del municipio de Murcia.

Belmonte recuerda que el uso del amianto se prohibió en 2001 a nivel estatal, aunque "la amenaza sigue presente".

Según un comunicado lanzado por Ecologistas en Acción, los efectos sobre la salud son brutales: la asbestosis (fibrosis pulmonar), el cáncer de pulmón y el mesotelioma pleural o peritoneal, con posible responsabilidad en otros cánceres (riñón, ovario, mama). Las delgadas fibras no se pueden expulsar de los pulmones y pueden permanecer durante toda la vida.

Además, los efectos del amianto quedan en latencia muchos años, a veces más de 30, por lo que podríamos asistir a una mortalidad elevada en los trabajadores, familias y usuarios que han estado expuestos a esta fibra carcinógena.

Además, recuerdan desde Ecologistas en Acción, el amianto es un contaminante que genera impactos ambientales y de salud pública severos. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, establece para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto, que el valor límite de exposición laboral no debe considerarse como un valor que garantice la protección de la salud, ya que no se ha podido determinar el nivel por debajo del cual la exposición al amianto no entraña ningún riesgo de cáncer. No hay un umbral mínimo de seguridad para el amianto, hay que tener en cuenta que una exposición muy baja y un larguísimo periodo de latencia pueden desembocar en mesotelioma y cáncer de pulmón. Por eso se hace urgente y muy necesario evitar cualquier tipo de exposición este contaminante, concluyen.