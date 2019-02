Aguilar triplica las ayudas a la natalidad hasta los 600 euros anuales

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, a través de la concejalía de bienestar social, propondrá en el próximo Pleno una modificación en la subvención anual que el consistorio convoca para ayudar a las familias con nacimientos o adopciones acaecidos desde el 1 de enero de 2019. Se trata, de una línea de subvenciones municipales, que dan apoyo económico a familias aguilarenses que hayan tenido un nuevo miembro en su familia por causa de nacimiento u adopción y por tanto, aumente la familia y el municipio.

Por ello, el equipo de gobierno, creó esta línea de subvenciones municipales para las familias aguilarenses en el año 2008, beneficiando a más de 300 familias con una dotación de más 80.000 euros desde su comienzo. Una vez más, el Equipo de Gobierno pretende fomentar la natalidad o al menos, apoyar económicamente el aumento poblacional y la ampliación de las familias de nuestro municipio. Por ello, propondremos en el próximo pleno la modificación de las bases que rigen esta línea de ayudas para pasar de 200 euros por nacimiento a 600 euros por cada nacimiento o adopción que realice cualquier familia empadronada en Aguilar y se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias.

Para ello, desde las concejalías de hacienda y bienestar social se ha mantenido una coordinación a fin de dotar a esta propuesta de fondos suficientes en el presupuesto municipal 2019, ya que el aumento que se produce es muy significativo, llegando a triplicarse la cantidad disponible y dando a partir de ahora en un año, lo que antes daba el ayuntamiento en tres años. Cabe recordar que esta ayuda que sitúa al ayuntamiento de Aguilar entre los municipios con una dotación más elevada de la provincia, es compatible con la ayuda a la natalidad que concede la Diputación de Palencia con el mismo fin.

Somos conscientes que esta medida y otras aprobadas por el ayuntamiento no van a provocar un “baby boom” pero son actuaciones que "debemos llevar a cabo para fomentar la natalidad, la familia y el imparable reto demográfico en el que se encuentra no solo Aguilar o Palencia, sino toda España, sabiendo que “grano no hace granero” pero puede ayudar a sobrellevar los gastos ocasionados por un bebé durante su primer año con 100 euros mensuales", dicen desde el consistorio.